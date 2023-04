Κόσμος

Ερντογάν: Με το Αναντολού θα επεμβαίνουμε ευκολότερα σε κρίσεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο

Η δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας κατά την παράδοση του αεροπλανοφόρου στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Χάρη στο Αναντολού θα γίνουμε μια χώρα που αλλάζει το παιχνίδι, μια από τις πρώτες στον κόσμο», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά την τελετή παράδοσης του αεροπλανοφόρου Αναντολού στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου. Όπως είπε με το Αναντολού η Τουρκία θα μπορεί πιο εύκολα να παρεμβαίνει σε κρίσεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

«Χάρη στο TCG Αναντολού, θα είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε εύκολα μια δύναμη μεγέθους τάγματος σε περιοχές κρίσης στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα χωρίς να έχουμε ανάγκη μιας βάσης», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Για το αεροπλανοφόρο Αναντολού, η ναυπήγηση του οποίου ξεκίνησε στις 30 Απριλίου 2016, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι το «είναι το πρώτο πλοίο στον κόσμο στον τομέα του όπου μπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν τα μεγαλύτερα βαριά και μεγάλα ελικόπτερα και UAV». «ΤαBayraktar TB3, SIHA, Κόκκινο Μήλο, το εθνικό αεροσκάφος HURJET θα μπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν σε αυτό το πλοίο», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη: «Τώρα, αυξάνουμε τον προϋπολογισμό μας για την αμυντική βιομηχανία στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια με τα έργα των οποίων η διαδικασία συνεχίζεται».