Οικονομία

Μεγάλη Τρίτη: “χειρόφρενο” τραβούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στάση εργασίας ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ τη Μεγάλη Τρίτη. Ποιες ώρες δεν θα κινηθούν τα μέσα.

Νέα στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν λεωφορεία κι τρόλεϊ, την Μεγάλη Τρίτη σε συνέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων, των εργαζομένων του ΟΑΣΑ.

Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει από την έναρξη της βάρδιας έως τις 08:30 το πρωί και από τις 22:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ διεκδικούν τήρηση των δεσμεύσεων της διοίκησης και της κυβέρνησης σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις προς τους εργαζομένους ενώ ταυτόχρονα απαιτούν ασφαλείς, σύγχρονες και ποιοτικές συγκοινωνίες, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.