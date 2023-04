Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης: Τέλος ο Άκης Μάντζιος

Τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή του ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης.

Λίγο παραπάνω από τρεις μήνες «άντεξε» στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης ο Ακης Μάντζιος. Η αρκαδική ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα τη λύση της συνεργασίας της με τον Ελληνα τεχνικό, μετά τις κακές εμφανίσεις της ομάδας στα πλέι-άουτ της Super League, όπου μετράει δύο διαδοχικές ήττες, από τον Ιωνικό στη Νεάπολη και τον Λεβαδειακό στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χρέη προπονητή αναλαμβάνει ο επικεφαλής της Ακαδημίας, Γιάννης Δουβίκας, χωρίς να διευκρινίζεται αν ο Αστέρας θα συνεχίσει με αυτόν ως υπηρεσιακό τεχνικό ως το τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Απόστολο Μάντζιο. Ευχόμαστε στον κ. Μάντζιο καλή επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας. Χρέη προπονητή αναλαμβάνει ο επικεφαλής της Ακαδημίας του συλλόγου μας, κ. Γιάννης Δουβίκας».