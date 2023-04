Οικονομία

Μύκονος - αποκάλυψη ΑΝΤ1: οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες και η διαγραφή μηχανικού (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει τις πολεοδομικές αυθεραισίες που συντελούνται στο νησι των ανέμων. Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι άδειες της Μυκόνου.

Του Τάσου Τέλλογλου

Την επανεξέταση όλων των οικοδομικών αδειών, που έχουν εκδοθεί στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια, ζήτησαν οι Εισαγγελείς που μετέβησαν στο νησί.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ το Τεχνικό Επιμελητήριο διέγραψε μηχανικό, που φέρεται να εμπλέκεται σε πολεοδομική αυθαιρεσία.

Όταν ενας μηχανικός σφραγίζει διαδοχικές άδειες που έχουν πρόβλημα σε ενα νησί σαν τη Μύκονο αυτό δημιουργεί υποψίες. Και οταν υπαγάγει στα πρό του 2011 κτισμένα αυθαίρετα που μπορούν να τακτοποιηθούν κτίριο που εχει σύμφωνα με φωτογραφίες κτισθεί μετά ερχεται το πειθαρχικό του ΤΕΕ να επιληφθεί.

Ο Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ αναφέρει σχετικά: "Διαγράψαμε μηχανικό απο το ΤΕΕ κεντρικής Ελλάδας, του πήραμε τους κωδικούς διότι το αυθαίρετο είχε κτισθεί μετά το 2011 ενω δηλωνοταν οτι είχε κτισθεί πρίν απο αυτό".

Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε μηχανικούς που δέν διστάζουν να βρεθούν στα όρια της νομιμότητας ή έξω απο αυτήν διότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούν αεροφωτογραφίες. Όμως όλα όσα έγιναν στην Μύκονο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου Μανώλη Ψαρρού οδήγησαν την κυβέρνηση στην επίσπευση αποφάσεων που χρονίζουν.

Η δικαστική έρευνα που γίνεται αυτές τις μέρες στους μηχανικούς επεκτείνεται απο τον εισαγγελέα της Σύρου στο σύνολο των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Μύκονο αλλά ο Γιώργος Στασινός προβλέπει οτι οι κατεδαφίσεις θα αργήσουν ακόμα να γίνουν.

Σήμερα οι εισαγγελείς ,μετέβησαν στην Μύκονο ενω ταυτόχρονα ζήτησαν κατεπειγόντως να εξετασθούν ολες οι οικοδομικές αδειες που εχουν εκδοθεί στην Μύκονο τα τελευταία χρόνια.