Πολιτική

Τσαβούσογλου: Υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο με αδιευκρίνιστο καθεστώς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να λυθούν οι διαφορές Τουρκίας - Ελλάδας στο θετικό κλίμα που υπάρχει, πρότεινε ο Τσαβούσογλου, αναφερόμενος σε "ατύχημα".

«Υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο με αδιευκρίνιστο καθεστώς», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας πως τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να λυθούν όλα ως πακέτο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι Α Χαμπέρ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «όσον αφορά τα ζητήματα του Αιγαίου, υπάρχουν νησιά που είναι αδιευκρίνιστο καθεστώς. Υπάρχουν οι παραβιάσεις, υπάρχει το θέμα του εναέριου χώρου, έχουν απαιτήσεις για πάνω από έξι ναυτικά μίλια, για 10 μίλια». Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «κατά καιρούς, γίνεται λόγος για αύξηση των χωρικών υδάτων από έξι μίλια σε 12 μίλια. Όλα αυτά είναι θέματα διαφωνίας, ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί εδώ και χρόνια. Τώρα, σε αυτή τη θετική ατμόσφαιρα, πρέπει να διαπραγματευτούμε και να αποφασίσουμε πώς θα τα λύσουμε. Θα το λύσουμε με διαπραγμάτευση; Ξεκινάμε ένα ένα; Κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητο να λυθούν όλα ως πακέτο», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «μπορεί, Θεός φυλάξοι, να συμβεί ένα ατύχημα». «Αυτή η θετική ατμόσφαιρα μπορεί να εξαφανιστεί σε λίγο. Για να μην εξαφανιστεί, χρειάζεται αμοιβαία γενναιότητα από τις δύο χώρες. Φαίνεται επίσης ότι μπορεί να υπάρξει ένας συμβιβασμός, αλλά δυστυχώς το περασμένο καλοκαίρι και σε κάποιες περιόδους, ειδικά στις γιορτές κ.λπ. η Ελλάδα τις παραβίασε». Πρόσθεσε ότι «αυτό το τεταμένο περιβάλλον, υπήρξαν συναντήσεις μεταξύ στρατιωτικών, κάποιες από αυτές ακυρώθηκαν, οι συμφωνίες πρέπει να συνεχιστούν, είναι έτοιμη η τουρκική πλευρά, δηλαδή να μην πραγματοποιήσει την άσκηση. Άρα η συνέχιση αυτής της πρακτικής δεν βλάπτει κανέναν, αντίθετα θα συμβάλει στη συνέχιση αυτού του θετικού κλίματος».

Για την Αίγυπτο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν μαζί με τον ομόλογό του Σούκρι για το διορισμό πρεσβευτών και έχουν καθορίσει τα ονόματα. «Μπορούμε να το ανακοινώσουμε και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή αυτή την εβδομάδα. Θεού θέλοντος, οι συνεργάτες μας εργάζονται πάνω σε αυτό, ίσως θα κάνουμε μια ανακοίνωση την Τετάρτη, δηλαδή δύο ημέρες αργότερα», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ ενώ ανέφερε ότι «είναι πολύ πιθανό να συναντηθούν οι 2 ηγέτες αυτή τη στιγμή. Πριν από τις εκλογές».

Για τα F16, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη στην Άγκυρα, έχει εργαστεί σκληρά όσον αφορά το Κογκρέσο τελευταία. Ο Τούρκος Υπουργός είπε: «Από την αρχή λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να τα πάρουμε με όρους. Η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει πιο αποτελεσματικά στο Κογκρέσο».