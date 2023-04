Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: “όχι” σε κυβέρνηση των ηττημένων

Πυρά κατά της Κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου.

«Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι αν θέλουμε να έχουν πολιτική αλλαγή στον τόπο αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με έναν τρόπο: Να ηττηθεί η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, και ήττα της ΝΔ σημαίνει νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή και την προοδευτική διακυβέρνηση είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Star και την δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα. Επανέλαβε ότι έχει αποκλείσει «κυβέρνηση ηττημένων». «Είμαι κάθετος σε αυτό, εδώ δεν κάνουμε μπακαλική, είναι ζήτημα και πολιτική και ηθικής νομιμοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης «λέγοντας "αυτοδυναμία" λέει ότι ακόμα κι αν βγει πρώτος θα πάμε σε δεύτερες και τρίτες εκλογές και όσες χρειαστεί για να έχει αυτοδυναμία. Βλέπω όμως τώρα ότι αρχίζει και τα γυρνάει, θα πάρει λέει τη διερευνητική εντολή αν έρθει πρώτο κόμμα η ΝΔ, άρα θα αξιοποιήσει βάσει του Συντάγματος το προνόμιο για να σχηματίσει κυβέρνηση». Ο κ. Τσίπρας είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα και δεν χρειάζεται να πάμε σε δεύτερες και τρίτες εκλογές, αλλά κυβερνήσεις συνεργασίας πάνω σε προγραμματική συμφωνία. Σημείωσε ότι ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι «αν έρθει πρώτος ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι η ΝΔ που θα ακολουθήσει τη διαδικασία - όπως και ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει - για να σχηματίσει κυβέρνηση με τον κ. Μητσοτάκη και την πολιτική του κ. Μητσοτάκη γιατί το πρώτο κόμμα έχει βαρύνοντα ρόλο στις διαπραγματεύσεις». Σημείωσε ότι «αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, θα έχουμε πολιτική αλλαγή και κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας γιατί απευθυνόμαστε σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις».

Στο ερώτημα τι θα γίνει αν επιμένει ο κ. Ανδρουλάκης και δεν δεχτεί τον κ. Τσίπρα για πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «όλα όσα προεκλογικά λέγονται θα είναι πολύ διαφορετικά με αυτά που μετεκλογικά θα αποφασιστούν. Προεκλογικά υπάρχει και θα υπάρχει μια αντιπαράθεση αλλά μετεκλογικά θα πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον του τόπου». «Δεν πιστεύω» σημείωσε, «ότι υπάρχει περίπτωση μετά τις εκλογές αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα και υπάρχει δυνατότητα να προκύψει κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας ότι θα έχει τη δυνατότητα το τρίτο κόμμα να θέσει τέτοιου είδους διλήμματα, γιατί πολύ απλά θα έχει μπροστά του την εκδοχή μιας επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας στην οποία θα συρρικνωθεί εκλογικά».

Ερωτηθείς σχετικά με τη στάση του ΜέΡΑ25 και αν θεωρεί ότι θα αλλάξει άποψη ο κ. Βαρουφάκης μετά τις εκλογές, είπε ότι δεν γνωρίζει «ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί της κάλπης, για το αν απαιτείται ή δεν απαιτείται η συνεισφορά όλων των προοδευτικών κομμάτων, και του κ. Βαρουφάκη, ακόμα και του ΚΚΕ». Πρόσθεσε ότι όμως υπάρχουν δύο εκδοχές: «Υπάρχει η εκδοχή της συμμετοχής σε ένα κυβερνητικό σχήμα και υπάρχει η εκδοχή της ανοχής, στήριξης μιας κυβέρνησης προκειμένου να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή και να μην πάμε σε δεύτερες και τρίτες εκλογές». Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλές εναλλακτικές», «και για τον κ. Βαρουφάκη θα ισχύσει το δίλημμα» που έθεσε νωρίτερα: «Θα γνωρίζουν ότι αν υπάρχει η προοπτική βάσει των αριθμών και με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο (σ.σ. να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας), πιστεύετε ότι δεν έχει αίσθημα αυτοσυντήρησης ο κ. Βαρουφάκης ή ο κ. Ανδρουλάκης και θα θελήσουν να πάμε σε δεύτερες και τρίτες εκλογές όπου θα συρρικνωθούν στη μυλόπετρα των δύο μεγάλων κομμάτων;». Διότι, συνέχισε, «οι δεύτερες εκλογές με ενισχυμένη αναλογική θα είναι δημοψήφισμα ουσιαστικά, θα είναι μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο. Για ποιο λόγο να το δεχτούν;».

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απάντησε στα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας και ανέφερε χαρακτηριστικά:

"Ο κ. Τσίπρας είπε απόψε ότι όσα λέγονται προεκλογικά διαφέρουν από όσα μετεκλογικά θα αποφασιστούν. Πρόκειται για τη μοναδική αλήθεια που έχει πει ως τώρα για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Το ξέρουν αλλωστε οι πολίτες από τη διαφορά σε όσα έταζε κι όσα έκανε. Σε όλα τα υπόλοιπα, την δήθεν ιδιωτικοποίηση του νερού, την συνειδητή του επιλογή να μην συνταχθεί στο μέτωπο για τον αποκλεισμό των εγκληματικών οργανώσεων από τις εκλογές και ιδιαίτερα σε όσα απλόχερα υποσχόταν για το ιδιωτικό χρέος συμβαίνουν τα εξής δυο: είναι και αδίστακτος ψεύτης και επικίνδυνα αδαής."