Κόσμος

Ισραήλ - Νετανιάχου: δεν αποπέμπει τον Γκάλαντ από το υπουργείο Άμυνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προανήγγειλε την ανάληψη δράσης σε "όλα τα μέτωπα" για να απικλιμακωθεί η βία στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προανήγγειλε απόψε την ανάληψη δράσης «σε όλα τα μέτωπα» προκειμένου να αποκαταστήσει την ασφάλεια στη χώρα του, εν μέσω της επικίνδυνης κλιμάκωσης της βίας στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα επιτρέψουμε στους τρομοκράτες της Χαμάς να εγκατασταθούν στον Λίβανο», τόνισε ο Νετανιάχου, αφότου ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε το παλαιστινιακό κίνημα ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση δεκάδων ρουκετών την Πέμπτη προς το βόρειο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι θα διατηρήσει στη θέση του τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ανακαλώντας την απόφαση για την αποπομπή του, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις. Είπε ότι θεωρεί λήξαν το ζήτημα που ανέκυψε ύστερα από την έκκληση που απηύθυνε δημοσίως ο υπουργός Άμυνας τον προηγούμενο μήνα για αναστολή της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος.

Λίγες ημέρες αφότου αποφάσισε να καθυστερήσει την αποπομπή του Γκάλαντ, ο Νετανιάχου είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα: «Αποφάσισα να αφήσω πίσω μας τις διαφορές μας». Συμπλήρωσε ότι οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στενά το τελευταίο δεκαπενθήμερο.

Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 13 έδειξε ότι εάν διεξάγονταν εκλογές σήμερα, το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου θα έχανε το 1/3 των εδρών του και ο κυβερνητικός συνασπισμός με υπερεθνικιστικά-ακροδεξιά κόμματα δεν θα εξασφάλιζε την πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

«Δεν με ενοχλεί η δημοσκόπηση», σχολίασε απόψε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ, με τη διαφαινόμενη ένταση που είχε προκαλέσει η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνησή του, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι σχέσεις των δύο κρατών παραμένουν «στενές» και ότι οι κυβερνήσεις τους συνεργάζονται σε θέματα ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει αναστείλει τη διαδικασία για την έγκριση της αναθεώρησης του δικαστικού συστήματος προκειμένου να υπάρξουν διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ύστερα από εβδομάδες διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.