Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Εγκέλαδος «επισκέφτηκε» την Κρήτη, τα ξημερώματα.

Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στη 01:36 στον θαλάσσιο χώρο 43 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Ζάκρου, στην ανατολική Κρήτη (434 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας), όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.