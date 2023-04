Κοινωνία

Καλλιθέα: Βίντεο με σύλληψη διαρρήκτη - “αναρριχητή”

Πώς κατάφεραν οι αστυνομικοί να ακινητοποιήσουν διαρρήκτη την ώρα που προσπαθούσε να σκαρφαλώσει σε πολυκατοικία. Καρέ - καρέ η επ' αυτοφώρω σύλληψή του.

Άδοξο τέλος είχε η απόπειρα διαρρήκτη να τρυπώσει σε πολυκατοικία στην Καλλιθέα.

Περίοικος τον είδε να επιχειρεί να αναρριχηθεί σε πολυκατοικία από σωλήνα υδρορροής επί της οδού Αχιλλέως και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο δράστης στη συνέχεια, από ένα παράθυρο φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στο ισόγειο κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αρχές απέκλεισαν τις εξόδους και μετά από αναζήτηση εντόπισαν τον δράστη.

