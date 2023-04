Τοπικά Νέα

Αυτοκίνητο “λαμπάδιασε” στην Εθνική Οδό

Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο καθώς αυτό βρισκόταν σε κίνηση επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, κοντά στον κόμβο Καλοχωρίου.

Ο οδηγός πρόλαβε και το εγκατέλειψε εγκαίρως, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το όχημα κάηκε μερικώς.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στον κόμβο Καλοχωρίου στο δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 10, 2023

Μεγάλη Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των παρθένων