Πολιτική

Κόμμα Κασιδιάρη: Στη Βουλή η τροπολογία για το “μπλόκο”

Στην συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένονται τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών. Πως θα ψηφίσουν τα κόμματα.

Με επίκεντρο την τροπολογία της κυβέρνησης σχετικά με τον έλεγχο των προϋποθέσεων για τη νομιμότητα της κατάρτισης των εκλογικών συνδυασμών από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το «ερανιστικό» σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Στην συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένονται τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, υπέρ της τροπολογίας τάχθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ότι θα απέχει της ψηφοφορίας, ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 για διαφορετικούς λόγους έχουν δηλώσει ότι δεν συμφωνούν με την ρύθμιση.

Η τροπολογία αυτή, είναι συμπληρωματική των σχετικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί από τις αρχές του χρόνου και προβλέπει ο έλεγχος των συνδυασμών να γίνεται από το σύνολο του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου και όχι από μια πενταμελή Επιτροπή ανώτατων δικαστικών του Τμήματος, προκειμένου «η όποια κρίση να είναι ισχυρή και θωρακισμένη έναντι του οποιουδήποτε καχύποπτου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι το τελευταίο που εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση πριν την διακοπή των εργασιών της Βουλής για τις εορτές του Πάσχα και εκτιμάται ότι θα είναι και το τελευταίο της ΙΗ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου.