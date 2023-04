Πολιτική

Θεοδωρικάκος για φράχτη στον Έβρο: Έργο εθνικής ασφάλειας

Στον φράχτη στον Έβρο, αλλά και στο πώς η αστυνομία συμβάλλει στην αποτροπή παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ραδιοφωνική του συνέντευξη,

Για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η φύλαξη των συνόρων και η ολοκλήρωση της κατασκευής του Φράχτη στον Έβρο γιατί συνδέεται με την ασφάλεια των συνόρων της πατρίδας και των πολιτών αλλά και την πάταξη της εγκληματικότητας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Είπε ότι το έργο θα γίνει στο σύνολό του, αν χρειαστεί με χρήματα του προϋπολογισμού, καθώς πρόκειται για ένα οχυρωματικό έργο που συμβάλλει στην έργο εθνική ασφάλεια. Δίνουμε μάχη στην Ευρώπη για εξασφάλιση πόρων, καθώς τα σύνορα στον Έβρο είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος και χαρακτήρισε απαράδεκτη την κίνηση Παπαδημούλη, σημειώνοντας ότι ζημίωσε τα εθνικά συμφέροντα.

Κάνοντας αναφορά στο ρόλο της αστυνομίας στον Έβρο είπε ότι το 2022 κατάφερε να αποτρέψει την είσοδο 260.000 παράνομων μεταναστών και να κάνει περί τις 1.500 συλλήψεις διακινητών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το πιο κρίσιμο έργο της ΕΛ.ΑΣ.

Αναφερόμενος στις εκλογές ο κ. Θεοδωρικάκος απηύθυνε μήνυμα αφύπνισης προς την πλειονότητα της κοινωνίας του μέτρου και της λογικής να στηρίξουν τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να προχωρήσουμε μπροστά με σίγουρα βήματα στην αναδιάρθρωση του κράτους και σε μια πιο ισχυρή οικονομία με καλύτερους μισθούς. Προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε άλλη σκέψη θα μπορούσε να τινάξει τη χώρα στον αέρα.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών εκτίμησε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη ΝΔ είναι εφικτός.

Ερωτηθείς για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην ψήφιση της τροπολογίας που μπλοκάρει την κάθοδο του νεοναζιστικού μορφώματος του Κασιδιάρη στις εκλογές, ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τον κ. Τσίπρα να αναθεωρήσει τη στάση του, σημειώνοντας ότι είναι προφανές ότι η μη ψήφιση της κυβερνητικής ρύθμισης διευκολύνει το κόμμα Κασιδιάρη να μπει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του δημοκρατικού τόξου δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με αυτό το μόρφωμα, είπε ο Υπουργός. Κατηγόρησε ωστόσο την Αξιωματική Αντιπολίτευση ότι με ψέματα, τεχνητή πόλωση, διχαστικές πολιτικές και τοξικότητα επιχειρεί να χτίσει μέτωπα απέναντι στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σχετικά με τα ζητήματα αστυνόμευσης στην πρωτεύουσα είπε ότι ενώ στην Αττική υπηρετεί το 30% του δυναμικού των περίπου 56.000 αστυνομικών οι επιχειρησιακές ανάγκες στο Λεκανοπέδιο αντιστοιχούν στο 70% της δράσης της Αστυνομίας. Για την έλλειψη ορθολογικής κατανομής των δυνάμεων ευθύνεται η νομοθεσία του '80 η οποία δεν άλλαξε λόγω της ανάγκης εφαρμογής των μέτρων για την πανδημία. Για την κάλυψη των αναγκών της ΕΛ.ΑΣ. τα δύο τελευταία χρόνια όλη η δύναμη των αποφοίτων από τις Σχολές κατευθύνθηκε στην Αττική, καθώς και 600 Ειδικοί Φρουροί πριν δύο μήνες. Στη βελτίωση της κατάστασης θα βοηθήσει η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και η απαλλαγή αστυνομικών από γραφειοκρατικά καθήκοντα. Ανέφερε δε ως παράδειγμα την απελευθέρωση 1.500 αστυνομικών όταν η Δικαιοσύνη εφαρμόσει τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και τα δικόγραφα παραδίδονται ηλεκτρονικά.

Πρόσθεσε πως όταν επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί στην αστυνομία, θα έχουμε και περισσότερες δυνάμεις να στρέψουμε και στην τροχαία. Σημείωσε πάντως ότι σε εβδομαδιαία βάση γίνονται 100.000 τροχονομικοί έλεγχοι και δίνονται 23.000 κλήσεις.

Σχετικά με το περιστατικό της ΑΣΟΕΕ εξήγησε ότι ο μόνος λόγος που ελέγχθηκαν οι αστυνομικοί, ήταν γιατί είχαν εντολή να μην πλησιάσουν, καθώς επρόκειτο να γίνει επέμβαση των ΜΑΤ - και δεν υπάκουσαν στην εντολή.

Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση καμερών στους αστυνομικούς είπε ότι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε τη διαδικασία του διαγωνισμού για την προμήθεια καμερών η οποία ξεκίνησε από την αρχή. Για δε τις κάμερες σε σημεία της πόλης είπε ότι γίνεται μελέτη και για την τοποθέτησή του προβλέπεται η αξιοποίηση πόρων και από την Περιφέρεια Αττικής. «Είμαστε στην εποχή που οφείλουμε να εκπληρώσουμε το αυτονόητο και αυτό κάνουμε», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Σημείωσε ότι η κίνησή τους είχε αρνητική εξέλιξη γιατί εγκλωβίστηκαν και ένας χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο. Διευκρίνισε πως δεν δόθηκε εντολή να συλληφθεί ο αστυνομικός, αλλά έγινε εφαρμογή του νόμου.

Με αφορμή δημοσιεύματα για τη μη εξιχνίαση ακόμη της δολοφονίας Καραϊβάζ, σημείωσε ότι δεν πρόκειται να λεχθεί τίποτα δημοσίως που θα μπορούσε να συνδράμει στη δημιουργία άλλοθι και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να κλείσει κανένας φάκελος σε μια τέτοια υπόθεση αν δεν εξιχνιαστεί. Ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο ενδιαφέρεται να εξιχνιαστούν όλες οι ανθρωποκτονίες, η ζωή όλων των ανθρώπων μετράει το ίδιο. Τόνισε μάλιστα ότι το 2022 εξιχνιάστηκε το 90% των ανθρωποκτονιών στη χώρα μας.

