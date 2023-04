Life

“Παγιδευμένοι”: Νέα συγκλονιστικά επεισόδια (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια.

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου

Τα παιδιά θα οδηγηθούν στον Ανακριτή. Θα αποφύγουν τον εγκλεισμό στη φυλακή ή στο αναμορφωτήριο; Για πρώτη φορά, η Άννα θα πει την αλήθεια στη Χρύσα και δεν θα καλύψει τη Λίνα. Ο Δημήτρης την θαυμάζει γι’ αυτό κι έρχονται ακόμα πιο κοντά.

Οι έρευνες του Σπύρου και της Αγγελικής, για την εξαφάνιση της νεαρής κοπέλας, συνεχίζονται. Θα βρουν τι συνέβη στο κορίτσι; Και αν ναι, τι σχέση μπορεί να έχει με το πτώμα που βρέθηκε στο αμάξι του Άκη;

Ο Βλάσσης δεν σκοπεύει να αφήσει έτσι αυτό που έμαθε για τον Ανδρέα και την κόρη του. Προκαλεί τον Ανδρέα, ο οποίος δέχεται την πρόκληση. Πού θα οδηγήσει, όμως, τον Ανδρέα αυτή η αντιπαράθεση;

Ο Δημήτρης, από την άλλη, κάνει τη δική του έρευνα σχετικά με το βίντεο του Άγγελου και βρίσκεται μπροστά σε μία σοκαριστική ανακάλυψη. Πώς θα αντιδράσει η Άννα όταν θα μοιραστεί μαζί της τις υποψίες του;

Τρίτη 18 Απριλίου

Η ζωή του Ανδρέα κινδυνεύει και κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται.

Η Άννα, ο Δημήτρης, η Δανάη και ο Σπύρος τον ψάχνουν. Θα προλάβουν να τον βρουν πριν αφήσει την τελευταία του πνοή;

Ο Άκης κρίνεται προφυλακιστέος. Δε σκοπεύει, όμως, να το αφήσει έτσι. Πλέον, θα τα παίξει όλα για όλα. Τι θα πει στον Αλέκο που θα τον δελεάσει για να τον βοηθήσει;

Η κόντρα του Σταύρου με την Αγγελική συνεχίζεται. Ο Σταύρος θα ψάξει να μάθει για το παρελθόν της. Ο Γιάννης, από την άλλη, θα μάθει την αλήθεια για τη Δώρα και τον Νίκο. Πώς θα αντιδράσει;

Η ζωή του Ανδρέα κρέμεται από μία κλωστή. Θα τα καταφέρει;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

