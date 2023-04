Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, "Ποιος Παπαδόπουλος;" συνεχίζει να μας κρατά ξεχωριστή συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 44

Τα δύο ζευγάρια των Παπαδόπουλων αλλάζουν πάλι κρεβατοκάμαρες, αφού ο Γιάννης πούλησε πίσω το master bedroom στον Αρίστο για να τον καλύψει και να μην μαθευτεί ότι τις έφαγε από τον άντρα της Άντζυ. Πάνω στην αλλαγή όμως, η Βιβή βλέπει τυχαία ένα μήνυμα στο κινητό του Γιάννη από την Άντζυ και μαθαίνει και αυτή το μυστικό του. Πλέον το ξέρουν όλοι εκτός από την Περιστέρα, από την οποία όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα για να το κρατήσουν κρυφό γιατί αλλιώς θα γίνει παγκόσμια σύρραξη... Παρόλα αυτά ο Γιάννης, πλημμυρισμένος από ενοχές, σκέφτεται να πει την αλήθεια στην γυναίκα του και τότε είναι που όλοι θα πέσουν πάνω του να τον μαζέψουν με νύχια και με δόντια! Η Μελίνα από την άλλη αποφασίζει ότι πρέπει να ξεφορτωθεί την Άντζυ μια και καλή και ο μόνος τρόπος για να το πετύχει είναι να κάνει την Λίλα να δει τι φίδι τρέφει στον κόρφο της. Έτσι, καταστρώνει ένα ύπουλο σχέδιο στο οποίο θα την βοηθήσουν όχι μόνο ο Αρίστος αλλά και ο Παύλος… Και αφού η Λίλα καταπιεί έναν κουβά βαλεριάνα, η Μελίνα θα την πάρει μαζί της για να παρακολουθήσουν αυτό το «έγκλημα» που λέγεται Άντζυ…

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 45

Η Άντζυ κάνει μια τελευταία απόπειρα να πάρει εκδίκηση από τους Παπαδόπουλους, αλλά η δαιμόνια Μελίνα έχει ήδη προνοήσει και μαζί με τον Αρίστο, τον Παύλο και την Λίλα τη βάζουν στη θέση της μια και καλή! Και αφού ο Αρίστος «μαζέψει» και τον Γιάννη, ο οποίος είναι στο τσακ να τα αποκαλύψει όλα στην Περιστέρα γιατί θεωρεί ότι αυτή του θίγει τον ανδρισμό και την γοητεία του, η Λίλα ανακοινώνει σε όλους πως την θέση management των «Από Καρδιάς» αναλαμβάνει πλέον η Μελίνα, η οποία απ’ την πρώτη κιόλας στιγμή είναι γεμάτη ιδέες για την προώθηση των προϊόντων. Μάλιστα, δεν αργεί να βάλει σε εφαρμογή και την πρώτη της ιδέα: μια διαφήμιση στην οποία θα συμμετάσχει όλη η οικογένεια μαζί και η οικογένεια του Παύλου και της Λίλας! Έτσι, η βίλα θα μετατραπεί σε τηλεοπτικό στούντιο, όμως ο ερασιτεχνισμός των «ηθοποιών» θα προκαλέσει πονοκέφαλο στον σκηνοθέτη που έχει αναλάβει το διαφημιστικό. Όλα θα αλλάξουν βέβαια όταν αναλάβουν δράση ο Γιάννης, η Μάρθα και η Ρούλα που θα λάμψουν με το φυσικό τους ταλέντο…

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=z-8dK8C-lWE

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

