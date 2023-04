Ant1news - Η γνώμη σου μετράει: Ψηφοφορία για το “μπλόκο” στο “Κόμμα Κασιδιάρη”

Πολιτική

Η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη. Δείτε το ερώτημα για το θέμα της επίμαχης τροπολογίας για το "κόμμα Κασιδιάρη"και επιλέξτε την απάντηση που σας εκφράζει.

Καθώς καίριας σημασίας ζητήματα, βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 21ης Μαΐου, ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Μετά την πρεμιέρα της νέας ενότητας μας, κατά την οποία ζητήσαμε από τους επισκέπτες μας να πάρουν θέση και να εκφράσουν την άποψη τους στο ερώτημα: «Είστε υπέρ ή κατά της ενίσχυσης και επέκτασης του φράχτη στον Έβρο;» (δείτε τα αποτελέσματα ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ), δίνουμε συνέχεια με ένα ερώτημα για το «καυτό» θέμα που έχει πυροδοτήσει κόντρες στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο, τα τελευταία 24ώρα.

Σας καλούμε λοιπόν να πάρετε θέση και να δώσετε την δική σας απάντηση σχετικά με την κυβερνητικής τροπολογίας με την οποία επιχειρείται να εμποδιστεί η κάθοδος στις εκλογές κομμάτων με στελέχη που έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές ενέργειες, όπως το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.

