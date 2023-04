Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Μεγάλης Τρίτης και η 20η Απριλίου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Η Αφροδίτη που συμβολίζει την αγάπη και το χρήμα κάνει μία πάρα πολύ ωραία όψη με τον Πλούτωνα, είπε η Λίτσα Πατέρα , στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» , την Μεγάλη Τρίτη.





Συνέχισε λέγοντας πως για όσους είναι γεννημένοι 21 Απριλίου, 23 Ιουλίου (με ερωτηματικό), 23 Σεπτεμβρίου και 20 Ιανουαρίου είναι η κατάλληλη ημέρα για να πάρουν ρίσκα σε οικονομικό και συναισθηματικό επίπεδο.





Παράλληλα, η Έκλειψη στις 20 Απριλίου που θα γίνει στην πρώτη μοίρα του Ταύρου και ο Πλούτωνας θα είναι δυσαρμονικός θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και τη φύση.





Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.





Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»: