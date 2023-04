Υγεία - Περιβάλλον

Απεργία γιατρών στην Βρετανία: Θα χαθούν 350000 ραντεβού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τετραήμερη απεργία των γιατρών στην Βρετανία προκαλεί «πρωτοφανή αναστάτωση» στο Εθνικό Σύστημα υγείας της χώρας

Δεκάδες χιλιάδες ειδικευόμενοι γιατροί σχεδιάζουν να κατέβουν σε 4ημερη απεργία στη Βρετανία, ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις αντίστοιχες με τον πληθωρισμό, κάτι που σημαίνει ότι πολλές επεμβάσεις και άλλα ιατρικά ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία, που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), θα ακυρωθούν.

Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος (BMA), το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους γιατρούς, ζητεί αύξηση 35%, εξηγώντας ότι τα μέλη του έχουν υποστεί πραγματική μείωση μισθού κατά 26% τα τελευταία 15 χρόνια. Τον Μάρτιο οι ειδικευόμενοι γιατροί είχαν πραγματοποιήσει τριήμερες κινητοποιήσεις.

«Οι απεργίες όχι μόνο θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, αλλά προγραμματίστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αναταραχή στη διάρκεια των εορτών του Πάσχα», σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο Μπάρκλεϊ.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί – περίπου 75.000—αποτελούν μεγάλο μέρος του ιατρικού προσωπικού της Βρετανίας. Τονίζουν ότι οι απεργίες θα αποτρέπονταν, αν ο υπουργός Υγείας τους έκανε μια λογική πρόταση.

Από την πλευρά του ο Μπάρκλεϊ δηλώνει ότι τα αιτήματα των ειδικευόμενων είναι παράλογα και σημαίνουν αύξηση μεγαλύτερη των 20.000 λιρών (περίπου 22.000 ευρώ) για κάποιους.

Αυτή η απεργία είναι η πιο πρόσφατη κινητοποίηση στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι στο NHS, μετά τις απεργίες των νοσηλευτών, των εργαζομένων στα ασθενοφόρα και άλλων, με αίτημα μισθολογικές αυξήσεις που να αντιστοιχούν στον πληθωρισμό, ο οποίος στη Βρετανία έχει ξεπεράσει το 10%.