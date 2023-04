Κόσμος

“Εδώ Τουρκία” στα Ταταύλα (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου περιηγούνται στην συνοικία της Πόλης, όπου μένουν οι περισσότεροι Ρωμιοί και “αναλύουν” το προεκλογικό σκηνικό στην Τουρκία

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με επίσκεψη στα Ταταύλα.

Ξεκινούν από ένα καφέ στα Ταταύλα, την συνοικία όπου μένουν οι περισσότεροι Ρωμιοί της Πόλης και συνεχίζουν σε γνωστό ζαχαροπλαστείο της περιοχής, από το οποίο οι Ρωμιοί προμηθεύονται τα τσουρέκια τους που μοσχοβολούν μαστίχα, αλλά και τα πασχαλινά σοκολατένια αυγά τους, καθώς ετοιμάζονται για την Ανάσταση και για το Πάσχα.

Σε αυτό το βίντεο, η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, «μπαίνουν βαθιά» στα εκλογικά της Τουρκίας, συζητούν για τις εκλογικές λίστες των κομμάτων και για τις κόντρες στο πολιτικό σκηνικό.

Ακόμη, αναφέρονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που «μπερδεύουν αλλά και διχάζουν».

Τέλος, προβλέπουν ποιος θα είναι ο νικητής των εκλογών της 14ης Μαΐου στην Τουρκία και ζητούν από τους τηλεθεατές τους να τους απαντήσουν για τα δικά τους προγνωστικά, μέσω της σελίδας του «Εδώ Τουρκία» στο YouTube, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε όλη την σειρά εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου.

