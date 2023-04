Πολιτική

Μητσοτάκης: Έχουμε σχέδιο για το μέλλον, προχωράμε σταθερά τολμηρά μπροστά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το κυβερνητικό έργο, με έμφαση στην Οικονομία.

«Έχουμε σχέδιο για το μέλλον» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτήσεις του στο Twitter και στο Facebook, τις οποίες συνοδεύει με σχετικό βίντεο για το κυβερνητικό έργο, με έμφαση στην οικονομία και με σύνθημα «Σταθερά Τολμηρά Μπροστά».

«Είχαμε σχέδιο για την ανάπτυξη, για τη μείωση της ανεργίας, για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και έχουμε σχέδιο για το μέλλον. Για να πάμε τολμηρά μπροστά, με καλύτερους μισθούς για όλους. Με αξιοπρεπή δημόσια Υγεία. Με ένα καλύτερο κράτος» επισημαίνει συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης.

Στο σχετικό βίντεο που συνοδεύει τις αναρτήσεις του πρωθυπουργού, αναφέρονται τα εξής:

Σε 4 χρόνια κάναμε μεταρρυθμίσεις

Αυξήσαμε την αξιοπιστία της χώρας

Και μειώσαμε 50 φόρους και εισφορές

Έτσι κάναμε την Ελλάδα πιο φιλική σε επενδύσεις

Και πετύχαμε ρεκόρ όλων των εποχών σε άμεσες ξένες επενδύσεις και εξαγωγές

Έτσι, η ανάπτυξη έφτασε το 6% και η ανεργία μειώθηκε κατά επτά μονάδες

Γι’ αυτό μπορέσαμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό κατά 20%

Και τις συντάξεις κατά 7,5%

Και να στηρίξουμε την κοινωνία σε κάθε δύσκολη στιγμή

Αυτό εννοούμε όταν λέμε Ανάπτυξη για όλους. Και έτσι θα συνεχίσουμε

Σταθερά Τολμηρά Μπροστά».

Είχαμε σχέδιο για την ανάπτυξη, για τη μείωση της ανεργίας, για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και έχουμε σχέδιο για το μέλλον. Για να πάμε τολμηρά μπροστά, με καλύτερους μισθούς για όλους. Με αξιοπρεπή δημόσια Υγεία. Με ένα καλύτερο κράτος. pic.twitter.com/WNKoOwZkZe

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) April 10, 2023





Χαλάνδρι: Διαρρήκτες έκλεψαν το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού

Απεργία γιατρών στην Βρετανία: Θα χαθούν 350000 ραντεβού