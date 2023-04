“Το Πρωινό” - Βασίλης Πάγκαλος: λιποαναρρόφηση, κυτταρίτιδα και αυξητική στήθους (βίντεο)

Υγεία - Περιβάλλον

Ο πλαστικός χειρουργός, μίλησε και στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, για όλες τις εξελίξεις και τις σύγχρονες μεθόδους, γύρω από τα “καυτά” θέματα για το γυναικείο σώμα.

Υπάρχει κάτι νεότερο για την λιποαναρρόφηση;

Η λιποαναρρόφηση είναι το gold standard, δηλαδή ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους. Καμία άλλη μέθοδος δεν μπορεί να φτάσει τα αποτελέσματα της λιποαναρρόφησης. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο η κλασική λιποαναρρόφηση τείνει να εκτοπιστεί από τις πιο σύγχρονες μορφές της, με την κορυφαία επιλογή να είναι η Vaser λιποαναρρόφηση και ιδιαίτερα η πιο σύγχρονη έκδοση της, η Vaser Smooth Pro.

Η Vaser λιποαναρρόφηση δίνει στον πλαστικό χειρουργό δυο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα:

τη δυνατότητα να αφαιρεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια το λίπος, ώστε να μένει πρακτικά μονάχα το δέρμα και να διαγράφονται όμορφα οι μύες και να επιτυγχάνεται ενός βαθμού σύσφιξη του δέρματος.

Πώς λειτουργεί το Vaser;

Ο πλαστικός χειρουργός εισάγει από τις τρυπούλες που γίνεται η λιποαναρρόφηση ένα probe και στη συνέχεια το Vaser αποκολλάει ατραυματικά τα λιποκύτταρα από το συνδετικό ιστό. Το λίπος ρευστοποιείται και απομακρύνεται με πολύ λεπτές κάνουλες λιποαναρρόφησης από τη περιοχή που δουλεύουμε, ενώ συγχρόνως η ενέργεια που μεταφέρεται στους ιστούς μετατρέπεται σε θερμότητα και η θερμότητα με τη σειρά της κάνει συρρίκνωση των ινών κολλαγόνου και σύσφιξη του δέρματος.

Βέβαια επειδή το Vaser είναι μία συσκευή υψηλής τεχνολογίας, είναι πολύ σημαντικό ο πλαστικός χειρουργός να χρησιμοποιεί την τελευταία έκδοσή του (Vaser Smooth Pro) ώστε να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ωστόσο είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το Vaser δεν είναι ένα μηχάνημα που απλά πατάμε ένα κουμπί και αποκτά ο ασθενής τέλειο σώμα, αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται απο τον πλαστικό χειρουργό που το χρησιμοποιεί. Έτσι, ένας πλαστικός χειρουργός που κάνει πολύ καλή κλασική λιποαναρρόφηση, με το vaser θα δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ ένας πλαστικός χειρουργός που κάνει μέτρια λιποαναρρόφηση, με το vaser θα έχει πολύ μέτρια αποτελέσματα.

Και για την κυτταρίτιδα υπάρχει λύση;

Η κυτταρίτιδα είναι ένα περίπλοκο θέμα. Το βασικό πρόβλημα στην κυτταρίτιδα είναι οι ίνες του συνδετικού ιστού που τραβούν προς τα μέσα το δέρμα και κάνουν “λακουβάκια” στην επιφάνεια του. Οι περισσότερες σύγχρονες θεραπείες κυτταρίτιδας έχουν στόχο αυτές ακριβώς τις ίνες κολλαγόνου. Σήμερα οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για την κυτταρίτιδα είναι:

η χειρουργική εκτομή των ινών συνδετικού ιστού που δημιουργούν το πρόβλημα, το Vaser Pro Smooth και η ενέσιμη κολλαγενάση.

Με τη χειρουργική μέθοδο, ο πλαστικός χειρουργός εντοπίζει τις βασικές δεσμίδες συνδετικού ιστού που κάνουν τα “λακουβάκια” της κυτταρίτιδας και με ένα ειδικό χειρουργικό εργαλείο κόβει το συνδετικό ιστό, απελευθερώνει τα σημεία που υπάρχει κυτταρίτιδα και το δέρμα γίνεται αμέσως λείο.

Το Vaser είναι το μηχάνημα που χρησιμοποιούμε στην λιποαναρρόφηση με μία διαφορετική όμως, ειδική για την κυτταρίτιδα, κεφαλή που στοχεύει στις ίνες του συνδετικού ιστού. Αυτές τις μαλακώνει σε βαθμό που δεν μπορούν πια να τραβάνε το δέρμα προς τα μέσα και με το τρόπο αυτό το δέρμα επανέρχεται στην επιφάνεια, λείο.

Είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, ανώδυνη και με πολύ εύκολη ανάρρωση.

Η ενέσιμη κολλαγενάση είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, βασίστηκε σε μία ιδέα πλαστικών χειρουργών στην Αμερική που μέχρι τότε τη χρησιμοποιούσαν για να αντιμετωπίσουν την υπερανάπτυξη συνδετικού ιστού σε παθήσεις των χεριών και να απελευθερώσουν την κίνηση τους. Αυτοί οι πλαστικοί χειρουργοί σκέφτηκαν να δοκιμάσουν την κολλαγενάση στην κυτταρίτιδα μια που η βάση του προβλήματος είναι η ίδια. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ εντυπωσιακά για μη-επεμβατική θεραπεία, οπότε σιγά σιγά, όλο και περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες αναπτύσσουν πρωτόκολλα ενέσιμης κολλαγενάσης για την κυτταρίτιδα. Φυσικά, η αποτελεσματικότητα της ενέσιμης μεσοθεραπείας δεν φτάνει αυτή του Vaser ή της χειρουργικής μεθόδου, αλλά παραμένει μία πολύ δημοφιλής λύση δεδομένου ότι πρόκειται για μία μη επεμβατική, γρήγορη θεραπεία που γίνεται σε λίγα λεπτά στο ιατρείο.

Όσον αφορά στην αυξητική στήθους, ποια είναι η νέα τάση;

Η αυξητική στήθους τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Η νέα τάση είναι το στήθος να φαίνεται μεγαλύτερο μεν, αλλά συγχρόνως απόλυτα φυσικό.

Ο καθηγητής, δάσκαλος και μέντοράς μου Per Heden έχει αναπτύξει μία μέθοδο που λέγεται As Good As Natural επειδή ακριβώς δίνει πολύ φυσικά αποτελέσματα. Έτσι, μέσα απο λεπτομερείς μετρήσεις και μαθηματικούς υπολογισμούς, προσδιορίζεται με ακρίβεια χιλιοστού η θήκη που θα μπει το ένθεμα σιλικόνης.

Πρακτικά, η σιλικόνη τοποθετείται σε μία θέση που βρίσκεται σε απόλυτη συνέχεια με την ανατομία της ασθενούς, σαν φυσική προέκταση του σώματος της.

Επιπλέον η τεχνική αυτή σέβεται τους ιστούς, είναι μία ατραυματική μέθοδος, οπότε και η μετεγχειρητική πορεία είναι εύκολη αλλά και δεν επηρεάζεται η λειτουργία του στήθους. Η αισθητικότητα του στήθους παραμένει αναλλοίωτη και η ασθενής μπορεί κανονικά να θηλάσει μετά από μία μελλοντική κύηση.

Η τομή μέσα από την οποία μπαίνει το ένθεμα σιλικόνης κλείνει με τέτοιο τρόπο ώστε μετά από λίγο καιρό να μη φαίνεται σχεδόν καθόλου.

Όσον αφορά τώρα στην επιλογή του μεγέθους, αυτό εξαρτάται κυρίως από την επιθυμία της ασθενούς. Aπό τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς που κάνω, βάζω τα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να κινηθούμε ώστε να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Η ασθενής είναι όμως αυτή που αποφασίζει το μέγεθος, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Η επιλογή του σωστού μεγέθους χρειάζεται συνήθως πολλά ραντεβού στο ιατρείο πριν από το χειρουργείο, ώστε να έχουμε αποφασίσει από πριν, ακριβώς τι μας αρέσει.

Η σύγχρονη λοιπόν αυξητική στήθους είναι μία πολύ εκλεπτυσμένη τεχνική που μας δίνει ένα μεγάλο, φυσικό και όμορφο στήθος που διατηρεί το σχήμα του σε βάθος χρόνου, ένα στήθος δηλαδή που θα φαίνεται για πολλά χρόνια νεανικό και στητό.

Η As Good As natural τεχνική μας δίνει ένα στήθος τόσο όμορφο και φυσικό που μοιάζει σαν ένα δώρο από τη φύση, επισημαίνει ο Βασίλειος Πάγκαλος, MD, MSc, PhD πλαστικός χειρουργός (Leading physicians of the World, Top Plastic Surgeon / IAPS, New York, USA), το ιατρείο του οποίου βρίσκεται στην οδό Κυριαζή 40 στην Κηφισιά (Τηλέφωνο: 211 800 4003). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα drpagkalos.com

