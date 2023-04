Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αποφεύγει το ντιμπέιτ για να μην εκτεθεί

Με αναφορά στην απουσία του πρωθυπουργού από την τελευταία συνεδρίαση της Βουλής ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ο οποίος επανέλαβε και την πρόσκληση-πρόκληση για ντιμπέιτ των δύο. Ανέφερε ο κ. Τσίπρας: «Ο κ. Μητσοτάκης πάλι λείπει. Κάναμε λέει πολλές αντιπαραθέσεις στη βουλή. Δε θέλει άλλες. Δε θέλει ούτε τηλεοπτική αντιπαράθεση. Τόσο πολύ εμπιστεύεται τον εαυτό του. Ή μάλλον τόσο πολύ τον εμπιστεύονται οι επικοινωνιολόγοι που τον κοουτσάρουν. Που δεν τον αφήνουν με τίποτα να έρθει σε αντιπαράθεση. Μην εκτεθεί ανεπανόρθωτα». Κάνοντας μάλιστα χιούμορ -καθώς νωρίτερα μίλησε ο Μάκης Βορίδης-, είπε «αφού είστε καλός ρήτορας κ. Βορίδη, ας στείλει εσάς στο πόδι του ο κ. Μητσοτάκης για να κάνουμε διάλογο».

Ακολούθως κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για αθέτηση των υποσχέσεών του κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Είπε χαρακτηριστικά: «Έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στις προγραμματικές του δηλώσεις. Λιγότεροι φόροι. Πολλές επενδύσεις. Καλές και νέες δουλειές. Καλύτεροι μισθοί και υψηλότερες συντάξεις. Αποτελεσματικό κράτος, που θα προσφέρει στον πολίτη Ασφάλεια, αξιοπρεπή Υγεία και σύγχρονη Παιδεία. Και διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοκρατία». Συνεχίζοντας ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός μείωσε τους φόρους για τα μεγάλα εισοδήματα και τις μεγάλες περιουσίες, ενώ αντίθετα δεν μείωσε τους έμμεσους φόρους, διατήρησε τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Παράλληλα είπε ο κ. Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν πέτυχε τους στόχους που είχε βάλλει για την αύξηση των επενδύσεων, επί των ημερών της μειώθηκε λόγω της ακρίβειας το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, ενώ όχι μόνο δεν τήρησε τις υποσχέσεις για τις συντάξεις αλλά αντίθετα «κατάργησε την 13η σύνταξη που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε σε μία ομιλία του, τα άπαντα των ψεμάτων που εκστομίζει όλη την 4ετία. Καταφεύγει σε αλλεπάλληλα ουρανομήκη ψέματα, γιατί δεν μπορεί να αντέξει την αλήθεια που τον συντρίβει ηθικά και πολιτικά. Η αλήθεια των γεγονότων δείχνει πόσο αποτυχημένος πρωθυπουργός υπήρξε. Κι η αλήθεια των γεγονότων δείχνει ότι δεν έχει τίποτα χρήσιμο να εισφέρει στο αύριο, γιατί υστερεί σε κάθε επίπεδο έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Τσίπρας, στις 21 Μαΐου, θα καταλάβει ότι η επανάληψη δεν μετατρέπει τα ψέματα σε αλήθεια. Θα καταλάβει οτι απέναντι στην υποτίμηση της νοημοσύνης του λαού μας αλλά και τη περιφρόνηση της πραγματικότητας η Ελλάδα θα προχωρήσει τολμηρά, σταθερά, μπροστά.ΥΓ. Αναμέναμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα συναινούσε στο να υψωθεί ένα τείχος απέναντι στη συμμετοχή εγκληματικής οργάνωσης στις εκλογές. Δεν το έκανε. Επέλεξε να μην σταθεί απέναντι τους. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Τον αφήνουμε στην κρίση των δημοκρατικών πολιτών».

