Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Έδωσε στοιχεία για άλλα δέκα πρόσωπα που την βίασαν

Τουλάχιστον 10 νέα άτομα φέρεται να έδωσε στις αρχές το 12χρονο κορίτσι από το Κολωνό, θύμα βιασμών και μαστροπείας, στην νέα του συμπληρωματική κατάθεση, 6ή στην σειρά.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Χεινoπώρου, Μανώλης Ασαριώτης

Τουλάχιστον 10 νέα άτομα φέρεται να έδωσε στις αρχές το 12χρονο κορίτσι από το Κολωνό, θύμα βιασμών και μαστροπείας, στην νέα του συμπληρωματική κατάθεση, 6ή στην σειρά. Το παιδί φέρεται να βρίσκεται από χθες σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση καθώς απορρίφθηκε ένα ακόμη αίτημά του, να συναντήσει την προφυλακισμένη μητερα του στις φυλακές.

Έδινε συμπληρωματική κατάθεση περισσότερες από 4 ώρες. Μετά από νέο αίτημα των δικηγόρων του παιδιού στην ανακρίτρια να φτάσει για 6η φορά στην ΓΑΔΑ για να δώσει νέα στοιχεία που φέρεται να είχε θυμηθεί , τελικά χθες το απόγευμα , το αίτημα έγινε δεκτό , έτσι το παιδί στην Αθήνα , στην ψυχολόγο της Αστυνομίας την οποία η 12χρονη φέρεται να εμπιστεύεται πολύ και έδωσε στοιχεία και λεπτομερείς περιγραφείς για περισσότερα από 10 νέα άτομα που συμφώνα με το παιδί , συναντήθηκαν μαζί του και το βίασαν

"Κατέθεσε το παιδί για 6η φορά, σύμφωνα με το αίτημα που είχαμε κάνει στην κυρία ανακρίτρια για να κατονομάσει κάποιους ακόμη , τους οποίους γνώριζε ότι την είχαν κακοποίηση" είπε η κ.Ταραχοπούλου, δικηγόρος της 12χρονης.





Σύμφωνα με πληροφορίες, όλο αυτό το διάστημα το 12 κορίτσι μέσω του διαδικτύου , και των προφίλ που φέρεται να είχε στήσει στα κοινωνικά δίκτυα ο 53χρονος και βασικό κατηγορούμενος στην συγκλονιστική υπόθεση του Κολωνού , προσπαθεί να θυμηθεί λεπτομέρειες , να αναγνωρίσει πρόσωπα και σημεία συνάντησης. Στην 6η συμπληρωματική κατάθεση , το κορίτσι έδωσε περισσότερους από 10 νέους άνδρες που φέρεται να το βίασαν. Δεν έδωσε ονόματα, αλλά μόνο περιγραφές και σημεία στα οποία φέρεται να τους είχε συναντήσει. Πρόκειται για Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς, με την 12χρονη να ξεκαθαρίζει στις ανακριτικές αρχές ότι κάποιους από αυτούς τους συνάντησε μετά από του 53χρονου κατηγορούμενου , σε ραντεβού που όπως υποστήριξε το παιδί , είχε κλείσει ο ίδιος μέσω διαδικτύου



Μετά το τέλος της πολύωρης κατάθεσης, το παιδί είχε ζητήσει με απανωτά αιτήματα του στις αρχές να συναντήσει την μητέρα του στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται– προφυλακισμένη και εκείνη για εμπλοκή της στην ίδια υποθεση. Το αίτημα όμως απορρίφθηκε , με το παιδί να βρίσκεται από χθες σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση



"Παρ΄ολο που είχαμε κάνει πάρα πολλά αίτημα, δεν κατάφερε να δει το παιδί την μητέρα του. Το παιδί έκλαιγε παρά πολύ, του κόστισε αυτό. Και στην μητέρα και στο παιδί , γιατί δεν μπόρεσαν να συναντηθούν μέρες που είναι. Σαν να ήταν μια ακόμη τιμωρία του παιδού" είπε η δικηγόρος της ανήλικης.



Η οικογένεια της 12χρονης έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις επιθέσεις σε βάρος της σε μια προσπάθεια, όπως λένε οι συνήγοροί της, να τη «φιμώσουν» ώστε να μην αποκαλύπτει νεότερα στοιχεία για το κύκλωμα μαστροπείας.

