Ναρκωτικά: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση

Φαίνεται πως συμμετείχε σε videoclip γνωστού Έλληνα τράπερ.

O αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ την ίδια ώρα διεξάγεται ΕΔΕ στην ΕΛΑΣ έτσι ώστε να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση.

Ο αστυνομικός ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο σώμα για προβληματικές συμπεριφορές, αλλά και για τις σχέσεις που είχε με διάσημο τράπερ στου οποίου το videoclip συμμετείχε με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εμπλεκόμενος Αστυφύλακας χρησιμοποιούσε μέτρα προφύλαξης, όπως κωδικοποιημένες συνομιλίες και χρήση διαδικτυακών εφαρμογών στις επικοινωνίες, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε και η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τον ίδιο, με τη χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 8 Απριλίου 2023, ο εν λόγω Αστυφύλακας, ενώ βρισκόταν σε διατεταγμένη εποχούμενη υπηρεσία, προφασίστηκε στον συνοδό του την αναγκαιότητα προσωπικής εξυπηρέτησης και μετάβασης σε σημείο για να συναντήσει συγγενικό του πρόσωπο, που επρόκειτο να ταξιδέψει. Εκεί αποβιβάστηκε και απομακρύνθηκε από το υπηρεσιακό όχημα και αφού ήρθε σε επαφή με έτερο εκ των συλληφθέντων, τον προμήθευσε με ναρκωτική ουσία (κάνναβη), βάρους οκτώ (8) γραμμαρίων.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των εμπλεκομένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 536,2 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης,

3 τρίφτες κάνναβης,

3 ζυγαριές ακριβείας,

46 δισκία και 11 φιαλίδια με άγνωστες υγρές ουσίες,

2 συσκευαστές κενού αέρος και σφράγισης συσκευασιών,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

265 ευρώ.

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στον Ανακριτή, όπως και οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση.

