Ιωάννινα – Οπαδική βία: Προθεσμία και νέα εκδοχή από Κούγια

Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει ένας 30χρονος. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι των κατηγορούμενων κι ανέλαβε ο Κούγιας.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Και νέα προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες, που φέρονται να εμπλέκονται στο οπαδικό επεισόδιο στα Γιάννενα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι δικηγόροι τους παραιτήθηκαν από την ποινική τους υπεράσπιση και την υπόθεση ανέλαβε ο Αλέξης Κούγιας, για δύο από τους τέσσερις, οι οποίοι είναι και αδέλφια και είναι αντιμέτωποι με το βαρύ κατηγορητήριο.

Ο κύριος Κούγιας ζήτησε τη νέα προθεσμία προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και να συντάξει τα υπομνήματα απολογίας αίτημα που έγινε αποδεκτό.

Όπως μάλιστα υποστήριξε ο νομικός, το αυτοκίνητο των οπαδών του ΠΑΣ Γιάννενα ήταν αυτό, που κυνηγούσε τα άλλα οχήματα στα οποία επέβαιναν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Από την επίθεση, έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι ένας 30χρονος, που συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου των Ιωαννίνων.

