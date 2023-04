Οικονομία

ΔΝΤ – Ανάπτυξη: Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για την Ελλάδα

Ανοδική αναθεώρηση του ΔΝΤ για τη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σε ανοδική αναθεώρηση τής πρόβλεψής του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εφέτος προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6% έναντι 1,8% που εκτιμούσε τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ για το 2024 προβλέπει ανάπτυξη 1,5% από 1,4%.

Η ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα επιτρέψει να συνεχισθεί η μείωση της ανεργίας στο 11,2% φέτος και στο 10,4% το 2024 από 12,2% το 2022.

Για τον πληθωρισμό προβλέπεται σημαντική αποκλιμάκωση από το 9,3% σε μέσα επίπεδα πέρυσι, στο 4% φέτος και στο 2,9% το 2024.

Σταδιακή μείωση αναμένει το ΔΝΤ και για το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών - από 9,7% του ΑΕΠ πέρυσι στο 8% φέτος και στο 6% το 2024.

Η βελτιωμένη πρόβλεψη για την ελληνική οικονομία γίνεται εν μέσω ασταθούς ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, για την οποία το Ταμείο σημειώνει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης την επόμενη πενταετία είναι οι χαμηλότερες εδώ και δεκαετίες.

Ειδικότερα, το βασικό σενάριό του προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί 2,8% φέτος και 3% το 2024 έναντι αύξησης 3,4% πέρυσι. Για την Ευρωζώνη προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% φέτος και 1,4% το 2024 έναντι 0,5% και 1,5% που εκτιμούσε τον Οκτώβριο. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να μειωθεί στο 5,3% από 8,4% πέρυσι.

Παρά την καλύτερη από το αναμενόμενο πορεία της παγκόσμιας οικονομίας στο β' εξάμηνο του 2022, η εμπιστοσύνη είναι φέτος μειωμένη σε σχέση με τις αρχές του περασμένου έτους.

Η κατάσταση έχει γίνει πιο σύνθετη μετά την πρόσφατη τραπεζική αναταραχή και το ΔΝΤ σημειώνει ότι ο κίνδυνος ανώμαλης προσγείωσης, ιδιαίτερα για τις αναπτυγμένες οικονομίες, είναι πολύ μεγαλύτερος. «Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν γίνει πιο σφιχτές, κάτι που είναι πιθανό να οδηγήσει σε λιγότερα δάνεια και χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα, αν η κατάσταση συνεχισθεί», σημειώνει η έκθεση.

«Οι αρμόδιοι για την πολιτική μπορεί να αντιμετωπίσουν δύσκολα διλήμματα για τη μείωση του πληθωρισμού και τη διατήρηση της ανάπτυξης με παράλληλη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», αναφέρεται.

Το Ταμείο εκτιμά ότι η μείωση του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι σχετικά αργή και η επιστροφή στον στόχο των κεντρικών τραπεζών θα επιτευχθεί το 2025 στις περισσότερες χώρες. «Ο δρόμος για την επάνοδο στη νομισματική σταθερότητα θα μπορούσε να είναι μακρύς», σημειώνει η έκθεση. Προσθέτει, πάντως, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενός σπιράλ αυξήσεων μισθών και τιμών.

Αναφορικά με τα επιτόκια, σημειώνει ότι οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες αναμένεται να συνεχίσουν τις αυξήσεις τους καθώς είναι λίγες οι ενδείξεις υποχώρησης του δομικού πληθωρισμού. «Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις του κόστους δανεισμού, εγείροντας ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους κάποιων χωρών».

