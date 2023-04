Υγεία - Περιβάλλον

Καταδίκη γιατρών για θάνατο ασθενούς

Μία γυναίκα πέθανε μετά από επέμβαση ρουτίνας. Η απόφαση του δικαστηρίου και οι ποινές στους γιατρούς.

Δύο γιατροί καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καθώς κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο, από αμέλεια, μίας ασθενούς, 41 ετών, ύστερα από επέμβαση αφαίρεσης ομφαλοκήλης, στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για χειρουργό γιατρό και για ειδικευόμενο χειρουργό, στους οποίους το δικαστήριο επέβαλε - αντιστοίχως - ποινή φυλάκισης 18 και 12 μηνών, με 3ετή αναστολή. Για την ίδια υπόθεση κάθισαν στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου δύο ακόμη γιατροί οι οποίοι κρίθηκαν αθώοι.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, η παθούσα - μητέρα δύο ανήλικων παιδιών - υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 στην χειρουργική επέμβαση. Μετά το χειρουργείο της χορηγήθηκε (ενδοφλέβιο) αντιβιοτικό το οποίο όμως της προκάλεσε - μεταξύ άλλων - αλλεργικό σοκ, αναπνευστική δυσφορία και πτώση του επιπέδου συνείδησης. Κατόπιν καθυστερημένης χορήγηση αδρεναλίνης - όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο - μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου, όπου όμως σταδιακά η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε (υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια και βαριά εγκεφαλική βλάβη) και κατέληξε δέκα μέρες αργότερα.

«Μας είπαν ότι επρόκειτο για επέμβαση ρουτίνας, σαν να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Όταν βγήκε από το χειρουργείο ήταν ευδιάθετη. Την πήγαν στον θάλαμο, και μου είπε πως είναι καλά» είπε, μεταξύ άλλων, ο σύζυγος της παθούσας, καταθέτοντας στο δικαστήριο.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι γιατροί αρνήθηκαν τις ευθύνες τους, τονίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. «Το αλλεργικό σοκ ήταν τυχαίο συμβάν» είπε ο χειρουργός γιατρός που καταδικάστηκε με την μεγαλύτερη ποινή, προσθέτοντας ότι «όσο ζω θα κοιμάμαι ήσυχος». Μετά την ομόφωνη ετυμηγορία των δικαστών, οι δύο γιατροί άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι.

