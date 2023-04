Πολιτική

Παιδεία: Κόντρα Φίλη – Κεραμέως για τα ΑΕΙ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας προκάλεσε την αντίδραση του τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντίδραση της Υπουργού Παιδείας.

Κόντρα για το αυτοδιοίκητο στα Πανεπιστήμια ξέσπασε μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Φίλη και της Υπουργού Παιδείας, που αντέδρασε μέσω social media.

Ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ εκτόξευσε κατηγορίες στην Νίκη Κεραμεώς, για τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, αναφέροντας

«Η ΝΔ επιμένει να κακοποιεί βάναυσα τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και όταν διαπιστώνει αδιέξοδα όπως στην περίπτωση του ναζιστικού μορφώματος Κασιδιάρη, νομοθετεί όχι για να διορθώσει τα πεπραγμένα της αλλά για να κάνει τρισχειρότερα τα λάθη της.

Στην ίδια γραμμή και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η οποία μπροστά στο αδιέξοδο που ο δικός της νόμος προκάλεσε σε τρία ιδρύματα, τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, με αποτέλεσμα εδώ και μήνες τα 6 εσωτερικά μέλη να μην μπορούν να εκλέξουν τα 5 εξωτερικά μέλη και να έχει κηρυχθεί άγονη η όλη διαδικασία, τον αλλάζει, επιδεινώνοντας το πρόβλημα το οποίο υποτίθεται ότι θέλει να αντιμετωπίσει.

Για να αποφευχθεί λοιπόν ένα πιθανό νέο αδιέξοδο ενόψει εκλογών για Συμβούλια Διοίκησης σε κεντρικά ιδρύματα (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, κλπ) η κυρία Κεραμέως ενώ σε λιγότερες από 24 ώρες κλείνουν οι εργασίες της Βουλής, κατέθεσε αιφνιδιαστικά τροπολογία σήμερα τα ξημερώματα (01:30!) για τις Πρυτανικές εκλογές.

Με αυτή την (ν)τροπολογία με τρόπο αυθαίρετο και πιθανότατα αντισυνταγματικό τροποποιεί ουσιωδώς και στον πυρήνα του το νόμο της και μεταφέρει τελικά την αρμοδιότητα για την εκλογή των εξωτερικών μελών στη...Σύγκλητο. Δηλαδή, σε ένα όργανο έμμεσα ορισμένο και όχι εκλεγμένο απευθείας από τους Πανεπιστημιακούς!

Πάει, δηλαδή, περίπατο όλη η επιχειρηματολογία της κυρίας Κεραμέως περί δημοκρατικής επιλογής των 5 εξωτερικών μελών που είχε αναπτύξει κατά τη ψήφιση του νόμου της και επιβεβαιώνεται και σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που είχε αντιταχθεί στην κατάργηση του Αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων και στην επιχειρούμενη παράδοση κρίσιμων λειτουργιών του στην αγορά και στη διαπλοκή».

Ο Νίκος Φίλης κάλεσε «την υπουργό Παιδείας να αποσύρει τη νέα τροπολογία της ντροπής. Η εκπαιδευτική κοινότητα και τα Πανεπιστήμια δεν ανέχονται άλλο τη νομοθετική ασχετοσύνη της υπουργού Παιδείας» και κατέληξε:

«Άλλωστε, σύντομα, μια νέα κυβέρνηση θα καταργήσει όλο το αντιδημοκρατικό-αντιεκπαιδευτικό νομοθετικό οικοδόμημα της κυβέρνησης θα επαναφέρει το Αυτοδιοίκητο και τη Δημοκρατία στα Πανεπιστήμια και θα εργαστεί σκληρά για την αναβάθμιση του μορφωτικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού ρόλου τους».

«Ο λαϊκισμός & η ανευθυνότητα δεν έχουν θέση στην Παιδεία», ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, απαντώντας στους βασικούς άξονες και τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία, που ανακοινώθηκαν από το τμήμα Παιδείας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Με ΣΥΡΙΖΑ και Αλ. Τσίπρα επιστρέφουν οι αιώνιοι φοιτητές, εισαγωγή και πάλι στα ΑΕΙ με 1/20, κατάργηση αξιολόγησης, αποσύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ανάγκες της αγοράς & της κοινωνίας, άσυλο ανομίας στα ΑΕΙ», σημείωσε η κ. Κεραμέως.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Ο Ταραμπέλα ελεύθερος με “βραχιολάκι”

Ναρκωτικά: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Άγριος ξυλοδραμός ηλικιωμένης από τον γιο της