Κοινωνία

Revenge porn - Λάρισα: Σπείρα παραβίαζε προφίλ και εκβίαζε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκβίαζαν τα θύματά τους χακάροντας τα προφίλ τους σε facebook και instagram

Σε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας εμπλέκεται ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε προανακριτική δικογραφία, ενώ κατά πληροφορίες ο δράστης έχει και άλλους συνεργούς.

Η αστυνομία ύστερα από μεγάλη έρευνα κατέληξε στον εν λόγω άνδρα που δρούσε στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τους συνεργάτες του παραβιάζοντας τα προφίλ ανυποψίαστων χρηστών προκειμένου να τους εκβιάσουν για χρήματα. Ο τρόπος που προσέγγιζαν τα θύματά τους ήταν να χρησιμοποιούν τα προφίλ προσφιλών τους προσώπων από τις επαφές τους και κατάφερναν να εισχωρήσουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα συγκεκριμένα σόσιαλ και εφόσον τους έστελναν μηνύματα ότι απεικονίζονταν σε «ροζ» ιστοσελίδες τους ζητούσαν να ακολουθήσουν συγκεκριμένο λινκ προκειμένου να αποφευχθεί το …κακό.

Τα θύματα έπρεπε να εισάγουν τους κωδικούς τους, τους οποίους οι δράστες «υποκλέπταν» και έτσι έμπαιναν στους λογαριασμούς των θυμάτων τους και τους άλλαζαν.

Έχοντας λοιπόν πρόσβαση οι δράστες στα προσωπικά τους στοιχεία τους εκβίαζαν ότι θα έστελναν πολύ προσωπικό τους υλικό σε διαδικτυακούς τους φίλους ζητώντας χρήματα, περί τα 1000 ευρώ.

Αν τα θύματα δεν συμμορφώνονταν με τις απειλές τους, τις έκαναν πράξη για εκφοβισμό στέλνοντας σε λίγα άτομα τις προσωπικές τους φωτογραφίες και βίντεο ή τα δημοσιοποιούσαν στις προσωπικές τους σελίδες, ενώ φαινόταν ότι αναρτούσαν το υλικό οι ίδιοι οι χρήστες.

Η έρευνα της αστυνομίας καθώς φαίνεται απέδωσε καρπούς και σχηματίστηκε δικογραφία που θα κατατεθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των παρθένων

Ρωσία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σιβέλιτς

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Άγριος ξυλοδραμός ηλικιωμένης από τον γιο της