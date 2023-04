Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Αττάλειας: Ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής ο Έλληνας ολυμπιονίκης.

Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στην Αττάλεια εξασφάλισε σήμερα (11/4) ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτέλεσε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 6,3 και βαθμολογήθηκε με 14,733, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στην προσγείωση. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Μεγάλο Σάββατο (15/4), με τον 32χρονο γυμναστή να έχει στόχο το 7ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Επιπρόσθετα, αν ο Λευτέρης Πετρούνιας καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους για 7η φορά στην καριέρα του, τότε θα ξεπεράσει τον Ούγγρο, Κρίζτιαν Μπέρκι, που είχε έξι χρυσά μετάλλια στον πλάγιο ίππο από το 2005 μέχρι το 2012. Ο Λευτέρης Πετρούνιας αναδείχτηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης στους κρίκους το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Νίκος Ηλιόπουλος, που διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση στο σύνθετο ατομικό.

Η αυλαία της διοργάνωσης άνοιξε με τον προκριματικό της κατηγορίας ανδρών, με την εθνική ομάδα να συμμετέχει στον 2ο από τους τρεις ομίλους της ημέρας, αποτελούμενη από τους Λευτέρη Πετρούνια, Νίκο Ηλιόπουλο, Αντώνη Τανταλίδη, Στέφανο Τσολακίδη, Απόστολο Κανέλλο και τον πρωτοεμφανιζόμενο Αλκίνοο Γραικό, αφήνοντας αρκετά καλές εντυπώσεις.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έδειξε ότι παραμένει ικανός να ξεπερνά κάθε εμπόδιο και πήρε 14,733 βαθμούς στους κρίκους, τη μέχρι στιγμής υψηλότερη βαθμολογία στο αγώνισμα, παρότι μάλιστα έκανε ένα πλάγιο βηματάκι στην έξοδο του προγράμματός του.

Έτσι εξασφάλισε από τώρα την παρουσία του στον τελικό του Μ. Σαββάτου (15/04, 15:10 - 15:55 ώρα Ελλάδας), ενώ η πλήρης σύνθεση της οκτάδας των φιναλίστ θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού των ανδρών, απόψε στις 20:15.



Σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης έχει και ο Νίκος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδειξε μεγάλη σταθερότητα και στα έξι όργανα του σύνθετου ατομικού και έφτασε τους 78,131 βαθμούς στο άθροισμα (έδαφος: 12,266 β., πλάγιος ίππος: 12,333 β., κρίκοι: 13,400 β., άλμα: 13,966 β., δίζυγο: 13,266 β., μονόζυγο: 12,900 β.). Η επίδοση αυτή τον φέρνει προς το παρόν στη 14η θέση, μετά τη διεξαγωγή του 2ου από τους τρεις προκριματικούς ομίλους. Το εισιτήριο για τον τελικό της Μ. Πέμπτης (13/04) θα κερδίσουν συνολικά 24 αθλητές.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε, επίσης, ο Στέφανος Τσολακίδης στο δίζυγο, όπου με 13,766 βαθμούς καταλαμβάνει μέχρι στιγμής τη 10η θέση (2ος αναπληρωματικός, πίσω από τους οκτώ φιναλίστ, εφόσον διατηρηθεί εκεί), ενώ καλά στοιχεία έδειξαν και οι υπόλοιποι Έλληνες εκπρόσωποι: Ο Αντώνης Τανταλίδης, που επέστρεψε έπειτα από τον πολύ σοβαρό περσινό τραυματισμό του, ο Απόστολος Κανέλλος, ο οποίος πρόσθεσε άλλη μία διεθνή συμμετοχή στο ενεργητικό του, καθώς και ο Αλκίνοος Γραικός, που είχε πολύ καλή παρουσία στο ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα.

Στο σύνθετο ομαδικό, η Εθνική Ανδρών συγκέντρωσε 228,758 βαθμούς και βρίσκεται προς το παρόν στη 14η θέση της προσωρινής κατάταξης.

Τα αποτελέσματα των Ελλήνων αθλητών στον προκριματικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος:

Λευτέρης Πετρούνιας: Κρίκοι: 14,733 β.

Νίκος Ηλιόπουλος: Σύνθετο ατομικό: 78,131 β., Έδαφος: 12,266 β., Πλάγιος ίππος: 12,333 β., Κρίκοι: 13,400 β., Άλμα: 13,966 β., Δίζυγο: 13,266 β., Μονόζυγο: 12,900 β.

Αντώνης Τανταλίδης: Σύνθετο ατομικό: 74,564 β., Έδαφος: 11,866 β., Πλάγιος ίππος: 12,200 β., Κρίκοι: 12,700 β., Άλμα: 13,666 β., Δίζυγο: 13,166 β., Μονόζυγο: 10,966 β.

Στέφανος Τσολακίδης: Σύνθετο ατομικό: 71,430 β., Έδαφος: 12,266 β., Πλάγιος ίππος: 11,666 β., Κρίκοι: 11,433 β., Άλμα: 12,733 β., Δίζυγο: 13,766 β., Μονόζυγο: 9,533 β.

Απόστολος Κανέλλος: Έδαφος: 11,766 β., Πλάγιος ίππος: 11,866 β., Άλμα: 12,966 β., Δίζυγο: 7,200 β., Μονόζυγο: 10,466 β.

Αλκίνοος Γραικός: Έδαφος: 11,833 β., Πλάγιος ίππος: 12,100 β., Μονόζυγο: 11,866 β.





Δωρεά Οργάνων - ΙΣΑ: Ύψιστη πράξη προσφοράς και αγάπης στο συνάνθρωπο

Απεργία γιατρών στην Βρετανία: Θα χαθούν 350000 ραντεβού