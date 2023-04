Κόσμος

Εκλογές – Τουρκία: Ανατροπή σε νέα δημοσκόπηση

Νέα δημοσκόπηση για την πρόθεση ψήφου ενόψει των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία.

Nέα δημοσκόπηση δείχνει τον Ταγίπ Ερντογάν να προηγείται με δύο μονάδες του Κεμάλ Κιλιτστάρογλου αν και η εταιρεία Οπτιμάρ που την διεξήγαγε πρόσκειται στον Τούρκο Πρόεδρο και αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου. Προβλέπει 45,9% για Ερντογάν και 43,9% για Κιλιτσντάρογλου.Αν όμως ο Μουχαρέμ Ιντζε από τις προεδρικές τότε ο Κιλιτστνάρογλου κερδιζει με 54,3%.

Ενόψει όμως εκλογών συμβαίνουν τριτοκοσμικά πράγματα στην Τουρκία. Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας πηγαίνει στο Μεγάλο Παζάρι, το γνωστό καπαλί τσαρσί και αγοράζει δολάρια κάθε μέρα. Ένα γεμάτο σεντούκι με τουρκικές λίρες το ανταλλάσει με 260 εκ .δολάρια την ημέρα.

Όσο για τον Ταγίπ Ερντογάν, μπορεί να μη πήγε στο Μεγάλο Παζάρι, πήγε όμως σε φούρνο έπειτα από τα εγκαίνια του Ανατολού και αγόρασε πίτα του ραμαζιανιού. Οι εικόνες όμως την ώρα που έφευγε με το πολυτελές αμάξι του και τους σωματοφύλακές του να τρέχουν από πίσω ήταν εντυπωσιακές. Τις κατέγραψε ο κόσμος με τα κινητά του.





