Ενδοοικογενειακή βία - Θεσσαλονίκη: “Θα με σκοτώσει αν αφεθεί ελεύθερος”

Όπως υποστηρίζει η γυναίκα είναι η ένατη φορά που το δικαστήριο εκδίδει καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 38χρονου πρώην συζύγου της για την κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην ίδια και τα παιδιά τους.

«Εγώ και τα παιδιά μου είμαστε ακόμα σε σοκ, φοβόμαστε για τη ζωή μας», τονίζει η 29χρονη που έχει πέσει επανειλημμένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύζυγό της και σήμερα τον είδε να παίρνει τον δρόμο για τις φυλακές, μετά την καταδίκη του από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Όπως υποστηρίζει η γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία, είναι η ένατη φορά που το δικαστήριο εκδίδει καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 38χρονου πρώην συζύγου της για την κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην ίδια και τα παιδιά τους, όμως όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασκούσε έφεση στις πρωτόδικες αποφάσεις και συνέχισε να κυκλοφορεί ελεύθερος και να τους απειλεί.

Το τελευταίο περιστατικό που η γυναίκα κατήγγειλε στην Αστυνομία και οδήγησε στη σύλληψη του 38χρονου, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Μαρτίου, όταν ο κατηγορούμενος επισκέφτηκε το διαμέρισμα που ζει η 29χρονη με τα δυο ανήλικα παιδιά τους και απείλησε ότι θα τους κάψει ζωντανούς. Μάλιστα, δε σταμάτησε εκεί, αφού πριν φύγει από την πολυκατοικία έβαλε φωτιά στην είσοδο και πυρπόλησε τα κουδούνια από το θυροτηλεφωνο, ενώ μετά την προσωρινή του κράτηση συνέχισε να την απειλεί τηλεφωνικά.

Μιλώντας στο protothema.gr, η 29χρονη δηλώνει ότι είναι τρομοκρατημένη και φοβάται για τη ζωή της αφού ο πρώην σύζυγός της απειλεί διαρκώς εκείνη και τα παιδιά. Η ίδια ζητά από την ελληνική δικαιοσύνη ο άντρας να παραμείνει, αυτήν την φορά στη φυλακή, τονίζοντας ότι αν αφεθεί ξανά ελεύθερος θα την σκοτώσει.

«Μέχρι και την τελευταία φορά που καταδικάστηκε δεν σταμάτησε να με ψάχνει και να με απειλεί», τονίζει η 29χρονη, προσθέτοντας πως ο κατηγορούμενος πήγαινε διαρκώς στο σπίτι της και στο σχολείο των παιδιών για να τους απειλήσει.

«Στις 30 Μαρτίου ήρθε χωρίς καμία προειδοποίηση και αφού με απείλησε οτι θα μου βάλει φωτιά κατέβηκε κάτω και πυρπόλησε τα θυροτηλέφωνα. Είμαι ακόμα σε σοκ, όπως και τα παιδιά. Δε μπορώ ακόμα να ηρεμήσω και φοβάμαι πολύ για τη ζωή μας», αναφέρει.

«Θέλω να ζήσω μια ήρεμη ζωή με τα παιδιά μου. Αν τον αφήσουν ελεύθερο είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει ξανά, για αυτό θέλω να παραμείνει στη φυλακή», υπογραμμίζει.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Μ. Τρίτης (11/4) το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών, χωρίς αναστολή, στον 38χρονο κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή βία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου και για τα παιδιά – Καταδικάστηκε οκτώ φορές και είναι ελεύθερος»

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της η 29χρονη γυναίκα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην σύζυγός της την απειλεί με τη ζωή της, ασκεί λεκτική και σωματική βία εις βάρος της και πέφτει συστηματικά θύμα ενδοοικογενειακής βίας από εκείνον. Ωστόσο, πάρα το γεγονός ότι έχει προχωρήσει σε 11 καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. και ο κατηγορούμενος μέτρα οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις, μέχρι σήμερα εξακολουθούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος με αποτέλεσμα να φοβάται για τη ζωή τη δική της και των παιδιών τους.

«Δύο χρόνια που είμαστε μαζί και τους τελευταίους τρεις μήνες που έχουμε πάρει διαζύγιο συνέχεια με απειλεί ότι θα με σκοτώσει, θα με κάψει ζωντανή μαζί με τα παιδιά και ότι θα μας βάλει αλυσίδες», ανέφερε η γυναίκα ξεκινώντας την κατάθεσή της στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Περιγράφοντας το τελευταίο περιστατικό, η 29χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, ανέφερε ότι όλα έγιναν στις 04.30 όταν ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στην πολυκατοικία και ξεκίνησε να χτυπάει επίμονα το κουδούνι της. «Φοβήθηκα και δεν άνοιξα την πόρτα, μόλις κατάλαβα ότι ήταν αυτός κάλεσα την Αστυνομία. Αυτός παραβίασε την κεντρική είσοδο με κατσαβίδι και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο. Φώναζε έξω από το διαμέρισμα “άνοιξε, θα κάψω ζωντανή εσένα και τα παιδιά”. Τα παιδιά μας έκλαιγαν, γίνονται συνέχεια τέτοια περιστατικά», είπε η γυναίκα.

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της για το ασύλληπτο περιστατικό, ανέφερε ότι ο πρώην σύζυγός της κατέβηκε στην είσοδο και έβαλε φωτιά στα κουδούνια. «Υπήρχε μάρτυρας που τον είδε να βάζει φωτιά. Καλέσαμε την Πυροσβεστική και την Αστυνομία. Είπα ότι το έκανε ο πρώην σύζυγός μου και ότι μας απειλούσε, όπως πολλές άλλες φορές, ότι θα μας κάψει ζωντανούς. Με κυνηγάει στη δουλειά, στο σχολείο δεν αφήνει τα παιδιά, απειλεί τη ζωή μου και τα παιδιά μου», κατέθεσε το θύμα.

Όπως εξήγησε η γυναίκα έχει καταγγείλει 11 φορές περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Αστυνομία, ενώ ο πρώην σύζυγός της μέτρα οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις, ωστόσο έχουν αναστέλλουσα δύναμη και αφήνεται ελεύθερος. «Είμαι κάθε μήνα στα δικαστήρια. Δύο χρόνια γίνεται αυτό, από τότε που είμαστε σε διάσταση και μετά το δικαστήριο», είπε, ενώ σε απόγνωση συμπλήρωσε: «Θα με σκοτώσει αν τον αφήσετε ελεύθερο, είμαι σίγουρη. Αν τον αφήσετε θα με σκοτώσει».

«Θέλει να είναι κοντά μου, να με δέρνει, να με χτυπάει μπροστά στα παιδιά. Τον Αύγουστο με χτύπησε στο πάρκο, μπροστά στα παιδιά μας», υπογράμμισε η 29χρονη.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 38χρονος

Από την πλευρά του ο 38χρονος κατηγορούμενος, αλβανικής καταγωγής, υποστήριξε – χωρίς να πείσει το δικαστήριο – πως όσα καταγγέλλει η 29χρονη είναι ψέματα και πως ουδέποτε έχει απειλήσει την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά, ούτε έχει ασκήσει βία εις βάρος τους.

«Εκείνη την ημέρα δεν χτύπησα την πόρτα και δεν έβαλα φωτιά. Ανησυχώ για τα παιδιά μου, από τις 12 Αυγούστου δεν μου τα δίνει. Η πρώην σύζυγός μου πηγαίνει συνέχεια στο τμήμα και λέει ψέματα. Με συκοφαντίες επιβαρύνει τη θέση μου», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι ο άντρας καταδικάστηκε ξανά πριν από λίγους μήνες σε ποινή φυλάκισης 31 μηνών για ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του. Σήμερα κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της φθοράς ξένης περιουσίας με φωτιά και παρά το γεγονός ότι η έφεσή έχει αναστέλλουσα δύναμη, υποχρεούται να εκτίσει την ποινή φυλάκισης που του επέβαλε το δικαστήριο στην προηγούμενη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του.

