Πολιτική

Εκλογές 2023 – Τσίπρας: Το δίλημμα της 21ης Μαΐου είναι “αλλαγή ή Μητσοτάκης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Ίλιον βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας νέο μήνυμα για τις επερχόμενες εκλογές.

Οι εκλογές της 21ης Μαΐου δεν θα είναι εκλογές διαμαρτυρίας, «θα είναι εκλογές που θα κρίνουν ποιος θα μας κυβερνήσει αύριο», είπε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολίτες στο Ίλιον, σημειώνοντας ότι «όπως έχουν τα πράγματα η προοπτική για την επόμενη μέρα είναι, είτε νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας την επομένη των εκλογών, χωρίς την περιπέτεια δεύτερων και τρίτων εκλογών, είτε νίκη του κ. Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάλεσε τους πολίτες να πάνε στην κάλπη και επίσης να σκεφτούν τι θέλουν για τη ζωή τους. «Αν θέλουμε αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει μονάχα με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στις εκλογές της 21ης Μαΐου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ηττηθεί η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, να ηττηθεί το καθεστώς Μητσοτάκη», τόνισε. Σημείωσε ότι «ήττα Μητσοτάκη σημαίνει νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και όσο πιο μεγάλη είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 21 Μαΐου τόσο πιο μεγάλη θα είναι η δυνατότητα να έχουμε μια κυβέρνηση που θα αγωνιστεί για να αλλάξει τη ζωή μας».

Είπε ότι τα διλήμματα στις εκλογές είναι ξεκάθαρα: «δικαιοσύνη ή αδικία, εντιμότητα ή διαφθορά, αλήθεια ή συγκάλυψη, αλλαγή ή Μητσοτάκης». Εξέφρασε την «βαθιά πεποίθηση» του ότι «ο λαός έχει πάρει την απόφαση να αλλάξει τα πράγματα, ποθεί μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα του». Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται στις εκλογές με επιχειρήματα και πρόγραμμα, όχι με τοξικότητα, αφορισμούς και επικοινωνιακή πολιτική, ενώ κάλεσε εκ νέου τον κ. Μητσοτάκη σε ντιμπέιτ ανάμεσα στους δυο τους. «Σήμερα από εδώ τον καλώ ξανά να σταματήσει να είναι δειλός, δεν μπορείς να είσαι δειλός και να θέλεις να είσαι δεύτερη φορά πρωθυπουργός. Έλα σε αντιπαράθεση, έλα να πεις το πρόγραμμα σου», ανέφερε ο κ. Τσίπρας.

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται στις εκλογές με επιχειρήματα και πρόγραμμα, όχι με τοξικότητα, αφορισμούς και επικοινωνιακή πολιτική, ενώ κάλεσε εκ νέου τον κ. Μητσοτάκη σε ντιμπέιτ ανάμεσα στους δυο τους. Σχολίασε ότι αφού όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης το δίλημμα θα είναι «Τσίπρας ή Μητσοτάκης», «γιατί χριστιανέ μου δεν έρχεσαι να πάμε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό να κάνουμε ένα ντιμπέιτ οι δύο μας να αντιπαρατεθούμε, να βρεθούμε ενώπιος ενωπίω, να μιλήσουμε με επιχειρήματα, να μας πεις το πρόγραμμα σου, να ακούσει ο λαός και το δικό μας». σχολιάζοντας ότι τον κ. Μητσοτάκη «τον κρατάνε οι επικοινωνιολόγοι του δεμένο χειροπόδαρα γιατί φοβούνται ότι αν βρεθεί ενώπιος ενωπίω χωρίς τα autocue, χωρίς τα χαρτάκια κι αυτούς που λένε στο αυτί τι πρέπει να πει, ξέρει ότι δεν θα τα καταφέρει χωρίς σκονάκια. Και τι κάνει; Λέει να έρθουν κι άλλοι 4 για προστασία, να πάμε όλοι μαζί, να είμαστε έξι». Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε «να είμαστε και έξι και δεκαέξι, όσα ντιμπέιτ θέλει, με όλους μαζί, αλίμονο, αλλα γιατί φοβάται την αντιπαράθεση; Τη φοβάται γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να την αντέξει διότι η πολιτική του οι θέσεις του είναι κενές».

«Σήμερα από εδώ τον καλώ ξανά να σταματήσει να είναι δειλός, δεν μπορείς να είσαι δειλός και να θέλεις να είσαι για δεύτερη φορά πρωθυπουργός. Έλα σε αντιπαράθεση, έλα να μας πεις το πρόγραμμα σου», ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Σχολίασε ακόμη ότι «στη Βουλή έκλεινε τις συζητήσεις μόνος του κάποιες φορές, το έβαζε στα πόδια, αλλά τώρα δεν μπορεί κανείς να το βάλει στα πόδια, γιατί η κρίση του λαού θα είναι αμείλικτη».

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι βρίσκεται σε μια λαϊκή περιοχή της δυτικής Αθήνας τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη λαϊκή και δεν στηρίζει μεγάλα συμφέροντα, αλλά τον λαϊκό κόσμο. Είπε, πώς όπου πηγαίνει αυτό που βιώνει είναι ότι «ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι δεν πάει άλλο με αυτούς που μας κυβερνάνε. Ως εδώ με μια κυβέρνηση που υποβάθμισε τη ζωή μας». Είπε, ότι κάποιοι θεωρούν ότι οι πολίτες της περιοχή και των γύρω περιοχών είναι ενός κατώτερου Θεού και παρέπεμψε σε αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο Περιστέρι, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, περί «ψυκτικών». Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για τα παιδιά από τις λαϊκές οικογένειες που θέλουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν ένα πτυχίο με αντίκρισμα παρείχε τη δυνατότητα να παίρνουν την ειδικότητα που θέλουν στα επαγγελματικά λύκεια και μετά να έχουν διετή προγράμματα σπουδών για ειδίκευση μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά «ο κ. Μητσοτάκης με την κ. Κεραμέως τα κατήργησε γιατί θέλει να βάλει το ταβάνι χαμηλά» και «να τους κατευθύνει στα ιδιωτικά κολλέγια όπως έκανε και με τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ».

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι το 2019 «έταξε μεγαλύτερα εισοδήματα, περισσότερες και καλύτερες δουλειές και ασφάλεια», για να σχολιάσει: «τέσσερα χρόνια μετά πού είναι αυτά;». Είπε ότι ο πρωθυπουργός «αν έκοψε κάποιους φόρους έκοψε για αυτούς της δικής του τάξης, αν έκοψε φόρους από το απόθεμα που εμείς αφήσαμε για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια ρυθμίζοντας το χρέος, τα έδωσε στους λίγους και ισχυρούς». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «διατήρησε υψηλό τον ΦΠΑ για να έχει τεράστια έσοδα λεηλατώντας τη μεσαία τάξη, που είχε υποσχεθεί ότι θα τη λυτρώσει, έκανε τους φτωχούς φτωχότερους για να κάνει κάποιος λίγους πλούσιους πλουσιότερους». Μίλησε για «σχέδιο μεγάλης αναδιανομής» από την κυβέρνηση λέγοντας ότι τα 4 δισ έσοδα από ΦΠΑ τα έδινε σε στοχευμένες επιδοτήσεις για να πληρώνουν οι πολίτες σούπερ μάρκετ, πρατήρια βενζίνης, ρεύμα, «άρα να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα στις μεγάλες επιχειρήσεις». Πρόσθεσε ότι την ίδια ώρα «15 μεγάλες επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, έχουν κέρδη 20ετίας με 1 δισ. κέρδος η καθεμία». «Πού είναι λοιπόν τα καλύτερα εισοδήματα όταν η μεσαία τάξη είναι αναγκασμένη να ζει σήμερα με κουπόνια; Πού είναι τα καλύτερα εισοδήματα και οι καλύτερες δουλειές όταν με το πού εξελέγη ο κ. Μητσοτάκης έτριβαν τα χέρια τους στον ΣΕΒ διότι κατάφερε να περάσει και να υλοποιήσει όλα όσα είχε στο σχέδιο της η τρόικα -αλλά αντισταθήκαμε εμείς και δεν έπιασαν-, στις εργασιακές σχέσεις;». Ρώτησε ακόμη «πού είναι η ασφάλεια; Ζούμε σήμερα την πλήρη ανασφάλεια, σε ό,τι έχει να κάνει με την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια νοσοκομεία», αλλά «και με την εγκληματικότητα που ανθεί και τη βλέπει κανείς όπου σταθεί κι όπου βρεθεί». «Επί ημερών μας η ΕΥΠ παρακολουθούσε τη Greek mafia, σήμερα διοικείται από αυτή. Η ΕΛ.ΑΣ. καταπολεμούσε το έγκλημα, σήμερα συνεργάζεται με το έγκλημα, με επίορκους αστυνομικούς», είπε.

Ακόμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατήργησε την 13η σύνταξη και δεν δόθηκαν τα αναδρομικά, με αποτέλεσμα 4 χρόνια να έχουν στερηθεί οι συνταξιούχοι 7 δισ., όπως είπε. Την κατηγόρησε και για «φάμπρικα των απευθείας αναθέσεων και των κλειστών διαγωνισμών για τους ημέτερους».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στις προγραμματικές δεσμεύσεις του, αναπτύσσοντας το τετράπτυχο «αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ισχυρό, δίκαιο, αποτελεσματικό κράτος», που θα σημάνει, όπως είπε, η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, για την αύξηση μισθών μίλησε για τη θέσπιση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 880 ευρώ, τη θέσπιση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση και το ξεπάγωμα των τριετιών, με την αύξηση κατά 10% των μισθών στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, επαναφορά της 13ης σύνταξης και των αναδρομικών στους συνταξιούχους και με τη θέσπιση αφορολόγητου ορίου για όλους στα 10.000 ευρώ.

Για τη μείωση των τιμών είπε ότι θα γίνει μειώνοντας ή καταργώντας σε κάποια είδη ευρείας κατανάλωσης τον ΦΠΑ και ταυτόχρονα μειώνοντας στο κατώτερο επιτρεπτό όριο της ΕΕ τον ΕΦΚ για τα καύσιμα και θεσπίζοντας πολύ αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, εκεί που άφησαν ασύδοτα τα καρτέλ να ανεβάζουν τις τιμές.

Ως προς τη ρύθμιση των χρεών, είπε ότι θα ακολουθηθεί αυτό που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το ‘18 για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή ονομαστική διαγραφή μέρους του χρέους και 120 δόσεις για το υπόλοιπο. Υπογράμμισε ότι το βασικότερο είναι το σχέδιο του κόμματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σημείωσε ότι θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι 300.000 ευρώ και θα μπουν κανόνες στο πλαίσιο λειτουργίας των funds «που σήμερα προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν με την περιουσία της μεσαίας τάξης». Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για σχέδιο «αμέσως μετά τις εκλογές να ξεκινήσει μια λαίλαπα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας». «Εμείς έχουμε σχέδιο αυτό να μην το επιτρέψουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό έχει να κάνει με τη νομική ρύθμιση και τη δυνατότητα ρυθμίσεων ανάσας προς τους αδύναμους και τους μεσαίους, με τη δυνατότητα να φτιαχτεί ένα διαρθρωτικό ταμείο στην αναπτυξιακή τράπεζα που θα επιδοτεί τις δόσεις είτε βραχυχρόνιας είτε μακροχρόνιας ρύθμισης που θα κάνουν οι πολίτες, και ένα μεγάλο κούρεμα στην ονομαστική αξία του χρέους».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέδιο για δικαιοσύνη, για τη στήριξη του ΕΣΥ και της Παιδείας, αλλά και τα νέα ζευγάρια μέσα από την ίδρυση μιας τράπεζας στέγης, τον διπλασιασμό του επιδόματος ενοικίου και τον έλεγχο του airbnb.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφού σχολίασε ότι έρχεται και η μέρα της «Λαμπρής», είπε ότι «και η 21η Μαΐου θα είναι κι αυτή μια λαμπρή μέρα, γιατί θα είναι μια ευκαιρία για περισσότερο φως και δικαιοσύνη». «Να νικήσουμε», πρόσθεσε, «το σκοτάδι της αδικίας, της αισχροκέρδειας, του παρακράτους, των ανισοτήτων, των απευθείας αναθέσεων και της λεηλασίας του δημόσιου πλούτου».

Η 21η Μαΐου θα είναι η νίκη απέναντι στο σκοτάδι της αδικίας.

Μια ευκαιρία για περισσότερο φως.

(Ίλιον, απόψε) pic.twitter.com/gXjhWdbXzi — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 11, 2023

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι οι εκλογές είναι μια ευκαιρία και για τον ΣΥΡΙΖΑ, «η πρώτη ευκαιρία να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας και να κυβερνήσουμε χωρίς τους καταναγκασμούς των μνημονίων και της τρόικα». Σχολίασε ότι «αυτοί κυβέρνησαν τέσσερα χρόνια και μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν, έχοντας την ευχέρεια να ξοδέψουν 50-55 δισ. και να τα σπαταλήσουν σε απευθείας αναθέσεις. Εμείς δεν είχαμε την υποχρέωση να βγάλουμε τη χώρα από τον βούρκο και το κάναμε όσο περισσότερη δικαιοσύνη μπορούσαμε. Φανταστείτε τώρα να κυβερνήσουμε με ευχέρεια, να κάνουμε εμείς κουμάντο τα δημόσια οικονομικά, όχι οι ξένοι υπουργοί Οικονομικών».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Το δίλημμα των εκλογών είναι μπροστά ή πίσω, πρόοδος ή αντιδραστικότητα. Και οι πολίτες το έχουν κατανοήσει απόλυτα. Η Ελλάδα του 2019 και η Ελλάδα του 2023 δείχνουν ξεκάθαρα τους δύο πόλους του διλήμματος. Από τη μια η Ελλάδα της ανεργίας, της υπανάπτυξης, των οφειλόμενων συντάξεων, της διεθνούς ανυποληψίας, της τεχνολογικής υστέρησης, του χάους στο μεταναστευτικό. Από την άλλη η Ελλάδα της ανάπτυξης, της μειωμένης ανεργίας, της μείωσης των φόρων, του αυξημένου βασικού μισθού, της διεθνούς ισχύος, των συντάξεων που αποδίδονται σε δύο μήνες, των ισχυρών συνόρων. Η Ελλάδα άφησε οριστικά πίσω της το επαχθές χθες και βαδίζει, τολμηρά και δυνατά, μπροστά». Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης: Ποινική δίωξη κατά του ποδοσφαιριστή της Super League

Τένις - Τσιτσιπάς: Στους “16” του Μόντε Κάρλο

Μεγάλη Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των παρθένων