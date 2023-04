Αθλητικά

Ιωάννινα - οπαδική βία: Σοβαρές καταγγελίες για “στρατολόγηση” μαθητών από συνδέσμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση Γονέων υποστηρίζει ότι οι οπαδικές αντιπαραθέσεις έχουν μεταφερθεί στους χώρους των σχολείων.

Πολύ σοβαρές καταγγελίες για την οπαδική βία κάνει η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ιωαννιτών, με ανακοίνωσή της λίγες μέρες μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Σεισμόπληκτα.

Η Ένωση Γονέων υποστηρίζει ότι οι οπαδικές αντιπαραθέσεις έχουν μεταφερθεί στους χώρους των σχολείων.

Μάλιστα αποδίδει σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και βανδαλισμούς σχολείων που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα, όπως το ΕΠΑΛ και τα σχολεία στον Κατσικά.

Επίσης χαρακτηρίζει «κοινό μυστικό» την διαρκή προσπάθεια «στρατολόγησης» μαθητών από οπαδικούς συνδέσμους, οι οποίοι στα χαρτιά καταργήθηκαν αλλά επί της ουσίας φαίνεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν.

Τι αναφέρει

Η Ένωση Γονέων Μαθητών Δ, Ιωαννιτών παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία το φαινόμενο της έξαρσης της οπαδικής βίας στην πόλη μας. Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την δολοφονική συμπλοκή στα Σεισμόπληκτα και την εγκληματική δράση διάφορων συμμοριών και εγκληματικών ομάδων που με «προκάλυμμα» τον αθλητισμό επιχειρούν να δηλητηριάσουν τη ζωή και τις συνειδήσεις νέων ανθρώπων.

Ιδιαίτερα μας ανησυχεί το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν οι οπαδικές αντιπαραθέσεις στους χώρους των σχολείων. Αυτό μαρτυρούν οι πρόσφατοι βανδαλισμοί σχολικών κτηρίων (πχ ΕΠΑΛ-Κατσικάς) κατά τους οποίους οι βάνδαλοι άφησαν το αποτύπωμά τους αναγράφοντας οπαδικά συνθήματα. Είναι άλλωστε «κοινό μυστικό» η διαρκής προσπάθεια στρατολόγησης μαθητών από οπαδικούς συνδέσμους (οι οποίοι παρεμπιπτόντως έχουν «καταργηθεί» !!!), αξιοποιώντας την αγάπη για την ομάδα τους.

Τι ζητά

Η Ένωση Γονέων καλεί τις τοπικές αρχές και τους μαζικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αποδόμηση των οπαδικών φαινομένων και την ουσιαστική ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού.

Επίσης ζητά από τους Συλλόγους Γονέων , κάθε γονέα ξεχωριστά, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, να συμβάλλουν στην απομόνωση του φαινομένου της οπαδικής βίας και στην αποτροπή κάθε προσπάθειας μεταφοράς της στους χώρους των σχολείων .

«Τα σχολεία δεν είναι – ούτε θα επιτρέψουμε να γίνουν – «κερκίδα», για να λύνουν τις διαφορές τους οι μεγαλοπαράγοντες του αθλητισμού» καταλήγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης: Ποινική δίωξη κατά του ποδοσφαιριστή της Super League

Ιερώνυμος: Με αναφορά στην τραγωδία στα Τέμπη το πασχαλινό μήνυμα του Αρχιεπισκόπου

Μεγάλη Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των παρθένων