Κόμμα Κασιδιάρη: Ψηφίστηκε η τροπολογία για το “μπλόκο”

Πώς πέρασε η τροπολογία για το κόμμα του καταδικασμένου Κασιδιάρη από τη Βουλή.

Η τροπολογία με την οποία συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τον έλεγχο των προϋποθέσεων κατάρτισης των εκλογικών συνδυασμών από όλους τους ανώτατους δικαστικούς που συνθέτουν το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου και όχι μόνο από μια πενταμελής Επιτροπή του, ψηφίσθηκε με τη θετική ψήφο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε της ψηφοφορίας. ΚΚΕ , Ελληνική Λύση και Μέρα 25 την καταψήφισαν.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Πρόκειται για το τελευταίο σχέδιο νόμου μέχρι την διακοπή της Ολομέλειας για το Πάσχα και του προγραμματισμένου Κυβερνητικού νομοθετικού έργου της ΙΗ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου. Με αυτό το σχέδιο νόμου ολοκληρώνεται το κοινοβουλευτικό έργο αυτής της Βουλής, καθώς θα ακολουθήσουν μετά το Πάσχα οι διαδικασίες για την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου και η Βουλή θα κλείσει.

Το σχέδιο νόμου επί της Αρχής ψηφίσθηκε από τη ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε της ψηφοφορίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ , Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 το καταψήφισαν.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και οι υπόλοιπες πέντε υπουργικές τροπολογίες που είχαν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου, ενώ νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης δεν έκανε δεκτή καμία από τις 19 βουλευτικές τροπολογίες και συνεπώς δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ολοκληρώνοντας την διαδικασία της συζήτησης, εστίασε στην επίμαχη τροπολογία για τον έλεγχο από τον 'Αρειο Πάγο της νομιμότητας των συνδυασμών και των κομμάτων προκειμένου να μην συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι έστω και πρωτόδικα για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, λέγοντας ότι είναι φυσιολογικό να υπήρχαν εκτενείς αναφορές από όλους τους βουλευτές, επισημαίνοντας πως το κάθε κόμμα ανάλογα με τον τρόπο που τελικά τάχθηκε αναλαμβάνει και την ευθύνη του.

Αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου, κ. Βορίδης επισήμανε πως αυτό έχει μόνο θετικές διατάξεις. Ο υπουργός κλείνοντας την τοποθέτησή του προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό ανά πεδίο του έργου της Κυβέρνησης της ΝΔ και το αντιδιέστειλε με όσα ανέφερε ο πρόεδρος και οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

