Τραμπ: Ο Μπάιντεν δεν θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές

Αιχμές Τραμπ για την σωματική και διανοητική υγεία του νυν Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που άρχισε ήδη εκστρατεία για να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο το 2024, προέβλεψε χθες Τρίτη ότι ο δημοκρατικός διάδοχός του Τζο Μπάιντεν, 80 ετών, δεν θα είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του, λόγω της «σωματικής» και «διανοητικής» κατάστασής του, υποσχόμενος ταυτόχρονα πως ο ίδιος δεν θα «εγκαταλείψει ποτέ» παρά την ποινική δίωξη και άλλες έρευνες της δικαιοσύνης που αντιμετωπίζει.

«Δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν, από σωματική και διανοητική σκοπιά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε τηλεοπτικό δίκτυο —στο Fox News— αφού του ασκήθηκε ποινική δίωξη στα τέλη Μαρτίου. «Δεν νομίζω πως μπορεί», επέμεινε.

Ο Τζο Μπάιντεν επαναλαμβάνει ως αυτό το στάδιο πως έχει πρόθεση να είναι υποψήφιος το 2024, ωστόσο δεν έχει ακόμη αρχίσει εκστρατεία επισήμως μέχρι σήμερα.

Η ηλικία του σχολιάζεται πολύ. Στα ογδόντα του, είναι ήδη ο γηραιότερος Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία. Θα ήταν 86 στο τέλος της ενδεχόμενης δεύτερης θητείας του.

«Δεν είναι θέμα ηλικίας», αντέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο νεότερος, 76 Μαΐων. «Αλλά κάτι δεν πάει καλά», έκρινε.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας των ακινήτων —που πέρα από την ποινική δίωξη που αντιμετωπίζει στη Νέα Υόρκη κι έχει τεράστια προβολή στα μέσα ενημέρωσης, είναι επίσης στο στόχαστρο ερευνών της δικαιοσύνης για άλλες υποθέσεις— διατράνωσε ξανά πως δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί από την κούρσα, θα είναι οπωσδήποτε υποψήφιος το 2024. «Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ, δεν το κάνω αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ».



