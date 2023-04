Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση από 6 επιβάτες

Πως ξεκίνησε το επεισόδιο, όταν οι δράστες της επίθεσης κατέβηκαν σε λάθος στάση.

Επίθεση από ομάδα έξι ατόμων δέχθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης οδηγός του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, στην περιοχή του Χορτιάτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ThessToday.gr όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι από τους δράστες κατέβηκαν σε στάση, άθελά τους όμως, καθώς δευτερόλεπτα μετά επιχείρησαν να επιβιβαστούν και πάλι στο λεωφορείο. Τότε και για άγνωστο λόγο, ξεκίνησε προστριβή με τον οδηγό, ο οποίος δέχθηκε ομαδική επίθεση, ενώ μάλιστα από την ένταση λίγο έλειψε να σπάσει και η μπροστινή πόρτα του οχήματος.

Στο λεωφορείο επικράτησε αναστάτωση και μάλιστα κάποιοι από τους υπόλοιπους επιβάτες προσέτρεξαν ώστε να βοηθήσουν τον οδηγό, ο οποίος από τα απανωτά χτυπήματα τραυματίστηκε στο χέρι, με το οποίο προσπαθούσε να προστατεύσει τον εαυτό του.

Το θύμα μετέβη στο Α.Τ. Νεαπόλεως – Συκεών ώστε να υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων, με την αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

