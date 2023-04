Οικονομία

Κρήτη: “Μαϊμού” υπάλληλοι της Περιφέρειας εξαπατούν επιχειρηματίες

Την νέα μέθοδο απάτης γνωστοποίησε η ίδια η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε ανακοίνωση που εξέδωσε για να ενημερώσει και να προειδοποιήσει τους πολίτες.

Καθημερινά οι επιτήδειοι σκαρφίζονται καινούργιους τρόπους για να εξαπατούν τα υποψήφια θύματα τους. Αυτή τη φορά στο φως ήρθαν νέα περιστατικά απάτης με τους επιτήδειους να παριστάνουν υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Οι απατεώνες αφού έρχονταν σε επαφή με τα υποψήφια θύματα τους με θέμα κάποια οικονομική συναλλαγή τους ζητούσαν να ενεργοποιήσουν σύνδεση με τραπεζικό τους λογαριασμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Π.Ε. Χανίων:

Σας ενημερώνουμε ότι κάποιοι επιτήδειοι επικοινώνησαν με πολίτες/επιχειρηματίες των Χανίων υποδυόμενοι υπαλλήλους της Π.Ε. Χανίων, με θέμα κάποια οικονομική συναλλαγή μαζί τους, και τους ζήτησαν να ενεργοποιήσουν σύνδεση με τραπεζικό τους λογαριασμό.

Επειδή σε καμία των περιπτώσεων οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες ή τους επιχειρηματίες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα όπως κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σύνδεση με τραπεζικό λογαριασμό (με κανένα τρόπο, τηλέφωνο, e-mail ή link), εφιστούμε την προσοχή όλων.

Σε κάθε περίπτωση, μην ενεργοποιείτε οποιαδήποτε σύνδεση που σας κοινοποιείται δήθεν από υπαλλήλους της Π.Ε. Χανίων.

