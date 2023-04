Ισημερινός: νεκροί από επίθεση ενόπλων σε ψαροχώρι

Οι ένοπλοι έκαναν απόβαση στην περιοχή και άνοιξαν πυρ κατά πλήθους ψαράδων.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη κατά την επίθεση δεκάδων ενόπλων σε ψαροχώρι στην περιοχή Εσμεράλδας, στο βορειοανατολικό τμήμα του Ισημερινού, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.

Στην περιοχή δρουν εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, υπογραμμίζει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Περίπου 30 ένοπλοι, που έφθασαν στην περιοχή με πλωτά μέσα, άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους ψαράδων, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού Χουάν Σαπάτα. «Επτά πτώματα βρέθηκαν στον χώρο του λιμανιού, στην επαρχία Εσμεράλδας, και άλλα δύο σε κοντινό κέντρο υγείας», ανέφερε η εισαγγελία.

