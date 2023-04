Κόσμος

Η Ρωσία εκτόξευσε προηγμένο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο

O πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί πως η χρήση πυρηνικών όπλων δεν αποκλείεται, αν η Ρωσία θεωρήσει πως απειλείται.

Η Ρωσία προχώρησε την Τρίτη, στη δοκιμαστική εκτόξευση ενός «προηγμένου» διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, μερικές εβδομάδες αφού ανακοίνωσε την αναστολή της συμμετοχής της στη συνθήκη πυρηνικού αφοπλισμού που έχει συνυπογράψει με τις ΗΠΑ.

Μια μονάδα «μάχης εκτόξευσε με επιτυχία ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM)» από το πεδίο δοκιμών Καπούστιν Γιάρ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Η κεφαλή δοκιμής του πυραύλου έπληξε έναν εικονικό στόχο στο πεδίο εκπαίδευσης του Σάρι Σαγκάν (Δημοκρατία του Καζακστάν)», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία δεν διευκρινίζεται ο τύπος του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε.

Το υπουργείο διευκρίνισε εντούτοις πως η άσκηση είχε στόχο «να δοκιμασθούν προηγμένοι εξοπλισμοί μάχης».

«Η εκτόξευση αυτή επέτρεψε να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των κυκλωμάτων και των τεχνικών λύσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη νέων συστημάτων στρατηγικών πυραύλων», διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Από την αρχή της σύγκρουσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί πως η χρήση πυρηνικών όπλων δεν αποκλείεται, αν η Ρωσία θεωρήσει πως απειλείται.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, τα δύο σώματα του ρωσικού κοινοβουλίου ανέστειλαν εξάλλου την αναστολή της συνθήκης πυρηνικού αφοπλισμού New Start, που υπογράφηκε το 2010. Πρόκειται για την τελευταία διμερή συμφωνία πυρηνικού αφοπλισμού μεταξύ των Ρώσων και των Αμερικανών, στο πλαίσιο της οποίας τα μέρη συμφώνησαν να περιορίσουν τα πυρηνικά αποθέματά τους και να αποδεχθούν αμοιβαίες επιθεωρήσεις.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε υποσχεθεί στα τέλη Φεβρουαρίου ότι θα τεθεί φέτος σε υπηρεσία ο πιο πρόσφατος από τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ο Sarmat, ο οποίος περιγράφεται ως ένα όπλο ικανό «να παρακάμψει όλα τα αντιαεροπορικά συστήματα» και το οποίο «θα κάνει να το σκεφτούν δύο φορές αυτοί που προσπαθούν να απειλήσουν» τη Ρωσία.

