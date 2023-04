Πολιτική

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Οι εκλογές στις 21 Μαΐου θα είναι δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας

Τι είπε για την απλή αναλογική, το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και την άρνηση ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει την τροπολογία για το «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές της 21ης Μαΐου, όπου η διαδικασία θα έχει ψηφιοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της.

«Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2019 και εφαρμόστηκε σε ένα ποσοστό περίπου 30%. Έτσι φέτος μια ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπης, γύρω στις 8 θα έχουμε το 25% των εκλογικών αποτελεσμάτων και περίπου στις 9 το 80% του εκλογικού αποτελέσματος. Πολύ γρήγορα θα έχουμε και τη σταυροδοσία, καθώς θα ξέρουμε ποιοι εκλέγονται γύρω στις 11:30 -12:00 το βράδυ», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Αναφερόμενος στο δακύβευμα των εκλογών, είπε ότι «στις 21 Μαΐου θα έχουμε ένα δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο συνεργασιών από τις εκλογές της 21ης Μαΐου χωρίς να χρειαστεί να ξαναπροσφύγουμε στη λαϊκή ετυμηγορία, είπε ότι «αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ», αναφερόμενος στη θέση του κ. Ανδρουλάκη να μην είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας και ξεκαθάρισε, «εμείς οι βουλευτές της ΝΔ δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξουμε άλλον Πρωθυπουργό πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σε ότι αφορά την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει την τροπολογία που φιλοδοξεί να μπλοκάρει την κάθοδο του κόμματος του Κασιδιάρη στις εκλογές, χαρακτήρισε «προσχηματική» τη διαφωνία του.

Επίσης σχολιάζοντας την απλή αναλογική, υπογράμμισε ότι «δημιουργεί πολιτικό ρίσκο και ποτέ δεν απέδωσε σταθερότητα όποτε εφαρμόστηκε».





