Μάρτιος 2023: Ο δεύτερος θερμότερος παγκοσμίως από το 1979

Ο δεύτερος θερμότερος Μάρτιος παγκοσμίως από το 1979 μέχρι σήμερα ήταν ο Μάρτιος του 2023, σύμφωνα με τους επιστήμονες του climatebook (ιστότοπος για τον καιρό, το κλίμα και την κλιματική αλλαγή). Όπως αναφέρει το climatebook, ο Μάρτιος 2023 ήταν ιδιαίτερα θερμός για αρκετές περιοχές παγκοσμίως, καταρρίπτοντας εκατοντάδες ρεκόρ θερμοκρασίας. Καταγράφηκε ως ο 2ος θερμότερος Μάρτιος από το 1979 παγκοσμίως και ως ο 10ος θερμότερος στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα η θερμοκρασία τον Μάρτιο του 2023 κυμάνθηκε κατά 1-2 ° C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, ενώ μειωμένες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκαν στην Ανατολική και Βορειανατολική Ελλάδα.

Η μέση θερμοκρασία του Μαρτίου 2023 στην Ευρώπη κυμάνθηκε κατά 0,85 ° C πάνω από τα επίπεδα της περιόδου 1991-2020, ενώ παγκοσμίως κατά 0,51 ° C πάνω από τα επίπεδα της περιόδου 1991-2020. Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας έως +4 ° C με +6 ° C, καταγράφηκαν σε περιοχές της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης καθώς και σε περιοχές της Νοτιοδυτικής Ρωσίας. Αρνητικές αποκλίσεις σημειώθηκαν μόνο σε περιοχές της Σκανδιναβικής Χερσονήσου.

Επιπλέον, έντονη ξηρασία με απουσία βροχής καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα παρατηρήθηκε σε περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, όπως στην Ισπανία καθώς και στα Βαλκάνια. Στον αντίποδα, αυξημένες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε Γαλλία και Αγγλία, όπου στην τελευταία καταγράφηκε ο πιο βροχερός Μάρτιος των τελευταίων 40 ετών.

