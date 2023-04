Αθλητικά

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης από τερματοφύλακα: η κατάθεση της μαθήτριας και η αντίδραση Μπέου (βίντεο)

Τι κατήγγειλε η 17χρονη για τον τερματοφύλακα της SuperLeague. Όλα όσα δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση βιασμού ανήλικης σε μαγαζί στο Κολωνάκι από τερματοφύλακα της Super League, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, η 17χρονη μαθήτρια από το Βέλγιο βρέθηκε σε γνωστό μαγαζί στο Κολωνάκι, μαζί με άλλα 14 άτομα και συνοδούς καθηγητές. Αφού μίλούσε στον χώρο vip του μαγαζιού με τον ποδοσφαιριστή ισραηλινής καταγωγής, που είναι και πατέρας τριών παιδιών, ο τελευταίος ξεκίνησε να κάνει άσεμνες χειρονομίες, με την κοπέλα να του δηλώνει σαφώς ότι δεν θέλει και να αποχωρεί.

Μετά από λίγα λεπτά, επέστρεψε στους φίλους της και πάλι με τον ποδοσφαιριστή να την πλησιάζει και να κάνει ασελγείς πράξεις κατά της κοπέλας. Αφού έφυγε μαζί με μια φίλη της, στις 6 περίπου το πρωί, την καλούν οι αρχές να παρουσιαστεί στο Αστνομικό Τμήμα Συντάγματος, καθώς ο 33χρομνος με έναν φίλο του επίσης ποδοσφαιριστή είχαν έρθει "στα χέρια" με μέλη από την παρέα της 17χρονης. Εκεί, η ανήλικη, τον αναγνώρισε και κατήγγειλε το τι της είχε συμβεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 33χρονος, αρνείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη, παρά μόνο φλέρταρε μαζί της.

Στη συνέχεια, αυτόπτης μάρτυρας, μίλησε στην εκπομπή και μετέφερε τα όσα είδε. Όπως είπε, ο ποδοσφαιριστής, έστελνε σφηνάκια στην κοπέλα και κάποια στιγμή υπήρξε ένταση και κάποια από τα παιδιά, μεταξύ αυτών και η κοπέλα, έφυγε. Στη συνέχεια, βγήκαν έξω οι δύο αθλητές, με κάποιους από την παρέα των Βέλγων ειδοποιήθηκε η αστυνομία καθώς ο καυγάς ήταν έντονος.

Στην εκπομπή, μίλησε και ο Αχιλλέας Μπέος που καταδίκασε την πράξη του τερματοφύλακα, αλλά και του συμπαίκτη του που δεν έπραξε κάτι για να τον σταματήσει. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος που αγωνιζόταν ο 33χρονος ποδοσφαιριστής με ανακοίνωση, έθεσε εκτός ομάδας και τους δύο εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές.

Ο Αχιλλέας Μπέος, είπε μεταξύ άλλων ότι έχει πέσει από τον ουρανό, καθώς ο 33χρονος, είναι παντρεμένος και η γυναίκα του με τα δύο παιδιά, πήγε στο Ισραήλ, ο οποίος, φώναξε μπέιμπι σίτερ στην Αθήνα και εκείνος πήγε να τσιλιμπουρδίσει στην Αθήνα. Όπως δήλωσε, η σύζυγός του είναι σε άσχημη κατάσταση μετά το περιστατικό.

