Πολιτική

Μητσοτάκης για την τραγωδία στα Τέμπη: Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολίτες να συγκρίνουν την πρωθυπουργία του με εκείνη του Τσίπρα.

«Κάθε προεκλογική περίοδος έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι μια κάλπη εξαιρετικά κρίσιμη. Πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες πετύχαμε πολλά και το ερώτημα είναι αν θα πάμε μπροστά ή θα κυλήσουμε πίσω. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, κυρίως από την εισαγόμενη ακρίβεια, και δικό μου χρέος και της κυβέρνησης είναι να στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται από ένα φαινόμενο που είχαμε να δούμε πολλές δεκαετίες σε αυτή την έκταση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή που έδωσε στο MEGA.

«Θέλω να συγκρίνομαι με τον ίδιο μου το εαυτό. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτο συστατικό της πολιτικής. Δύο πολιτικοί μπορούν να διεκδικήσουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Είχα την τιμή να είμαι 4 χρόνια πρωθυπουργός. Ο κ. Τσίπρας ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός πριν από εμένα. Οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τι πέτυχε η χώρα. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση. Οι πολίτες δεν επιλέγουν μόνο κόμμα, επιλέγουν και υποψήφιο πρωθυπουργό και γι' αυτό και δημιούργησε σύγχυση η στάση του ΠΑΣΟΚ για τον περιβόητο άγνωστο "Χ"», είπε ο πρωθυπουργός.

«Σίγουρα η πολιτική είναι μια συγκριτική διαδικασία. Θα ήθελα η ψήφος και στο πρόσωπό μου και στο κόμμα του οποίου ηγούμαι να είναι θετική. Γι αυτό μιλάω για τον απολογισμό μας. Τονίζω τη συνέπεια λόγων και έργων» συμπλήρωσε.

«Ήθελα να εκτεθώ στις σκληρές ερωτήσεις ενός νέου κοριτσιού 25 ετών» είπε απαντώντας σε ερώτηση για την συνέντευξη που έδωσε στην youtuber Νεφέλη Μεγκ. «Πολλές φορές οι ερωτήσεις τους είναι ωμές και δεν συμβιβάζονται εύκολα με την απάντηση που θα τους δώσω. Σε αυτή την ηλικία είναι η κόρη μου. Το κάθε παιδί μου έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό ενδιαφέρον για τα κοινά. Τα ακούω. Πολλές φορές έρχονται με ιδέες που δεν έχω σκεφτεί. Η μικρή μου κόρη μου είπε π.χ. ότι άλλες χώρες κάνουν πράγματα για τις γυναίκες σε εμμηνόπαυση. Εδώ οι γυναίκες έχουν ένα πρόσθετο κόστος που οι άνδρες δεν το έχουν. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Σύντομα θα κάνουμε ανακοινώσεις. Ήταν ιδέα της κόρης μου» είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα social media λέγοντας ότι «Το Τικ Τοκ είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη δύναμη, γεννά και πολλά ερωτηματικά. Στο δικό μου κινητό δεν έχω την εφαρμογή και έχω απαγορεύσει σε όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να την έχουν. Αλλά μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω. Εντυπωσιακό πόσοι νέοι άνθρωποι βλέπουν και γίνονται αποδέκτες του μηνύματος μέσω του Τικ Τοκ».

«Αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο πρωθυπουργός. «Ανέλαβα το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Υπάρχει ένα ερώτημα νομίζω στο μυαλό όλων. Πώς έγινε και τι θα κάνεις μου λένε τα παιδιά μου, ώστε να μην ξαναγίνει» συνέχισε ο πρωθυπουργός για να συμπληρώσει: «Αισθάνθηκα και μεγάλη πίεση, ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Πρέπει να διαχειριστώ την κρίση την επόμενη ημέρα, την επόμενη ώρα».

«Οι πιο πολλές κρίσεις που διαχειριστήκαμε ήταν εισαγόμενες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ήταν κρίσεις που το κράτος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Με ακούμπησε η ιστορία του συνοριοφύλακα στον Έβρο. Το ίδιο κράτος που κατηγορούμε οργάνωσε την εκστρατεία του εμβολιασμού. Το ίδιο κράτος είναι αυτό που μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις κράτησε τη χώρα ασφαλή». Και συμπλήρωσε: «Υπάρχει και το κράτος με ωχαδερφισμό, αδιαφορία, το είδαμε στον ΟΣΕ. Είμαι περισσότερο αποφασισμένος να συγκρουστώ. Κάναμε για πρώτη φορά πανελλαδικό διαγωνισμό για το ΑΣΕΠ και θα έχουμε λίστα επιτυχόντων. Για πρώτη φορά κάνουμε πραγματική αξιολόγηση. Εγγυώμαι ότι αυτά μπορώ να τα κάνω πράξη».

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ έκαναν άλματα πρόκρισης

Τράμπ: Ο Μπάιντεν δεν θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Οι εκλογές στις 21 Μαΐου θα είναι δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας