Αθλητικά

Ιωάννινα - οπαδική βία: νέες συλλήψεις για την συμπλοκή

Σε ακόμη δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ, μετά το επεισόδιο οπαδικής βίας στα Ιωάννινα.

Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων για την υπόθεση συμπλοκής με οπαδικά κίνητρα, στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, "οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στα Ιωάννινα, δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους από τον κ. Ανακριτή Ιωαννίνων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, συμπλοκής και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και περί φωτοβολίδων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα αρμοδίως."

Υπενθυμίζεται ότι νέα προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες, που φέρονται να εμπλέκονται στο οπαδικό επεισόδιο στα Γιάννενα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι δικηγόροι τους παραιτήθηκαν από την ποινική τους υπεράσπιση και την υπόθεση ανέλαβε ο Αλέξης Κούγιας, για δύο από τους τέσσερις, οι οποίοι είναι και αδέλφια και είναι αντιμέτωποι με το βαρύ κατηγορητήριο.

Ο κύριος Κούγιας ζήτησε τη νέα προθεσμία προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και να συντάξει τα υπομνήματα απολογίας αίτημα που έγινε αποδεκτό.

Όπως μάλιστα υποστήριξε ο νομικός, το αυτοκίνητο των οπαδών του ΠΑΣ Γιάννενα ήταν αυτό, που κυνηγούσε τα άλλα οχήματα στα οποία επέβαιναν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Από την επίθεση, έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι ένας 30χρονος, που συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου των Ιωαννίνων.

