Τσίπρας: Το τελευταίο Πάσχα που το τραπέζι στο σπίτι θα είναι τόσο φτωχό

«Οι ειρωνείες για “αρνί Porsche” δεν είναι αποδεκτές από καταναλωτές και μικρομεσαίους επιχειρηματίες», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Την Σκεπαστή Αγορά Καλλιθέας επισκέφτηκε σήμερα Τετάρτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, και συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές ενόψει των αγορών για το Πάσχα.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου:

Πέρσι τέτοιο καιρό βρέθηκα ξανά στην αγορά της Καλλιθέας. Η αίσθηση μου τότε ήταν ότι πιάσαμε ταβάνι στις τιμές και ζήτησα μέτρα Ανάστασης για τους καταναλωτές και όχι Σταύρωσης.

Δυστυχώς, έναν χρόνο τώρα προχωράμε όλοι σε έναν Γολγοθά. Και κυρίως οι καταναλωτές, οι πολίτες που βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, το εισόδημα να παραμένει σταθερό. Έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη για τη μεσαία τάξη, για τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ο ΦΠΑ παραμένει σταθερός, οι τιμές ανεβαίνουν. Δυστυχώς, αυτό έχει οδηγήσει, στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, σε κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Τα γνωρίζουμε όλοι, τα βιώνουμε.

Ο πληθωρισμός σήμερα είναι τριπλάσιος στις τιμές των προϊόντων διατροφής και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει ο μέσος πολίτης. Το Πασχαλινό τραπέζι φέτος θα είναι το ακριβότερο όλων των προηγούμενων ετών. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατηφόρα.

Οι ειρωνείες για “αρνί Porsche” και για πολιτικές που στην πραγματικότητα διευκολύνουν μονάχα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τις μεγάλες αλυσίδες, είναι μη αποδεκτές πια και από τους καταναλωτές αλλά και από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Πρέπει να μπει ένα τέλος.

Έρχεται η Ανάσταση και ελπίζω να έρθει πολύ σύντομα και η Ανάσταση που αφορά τον μικρομεσαίο, τον εργαζόμενο, τον μισθωτό. Να συγκρατήσουμε τις τιμές, να αυξήσουμε τους μισθούς, να μειώσουμε τις τιμές όπου αυτό είναι εφικτό με τη μείωση του ΦΠΑ και ουσιαστικούς ελέγχους στις αγορές. Μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη.

Εύχομαι και ελπίζω, είμαι βέβαιος, με την κρίση του λαού ότι αυτό θα είναι το τελευταίο Πάσχα που το τραπέζι στο σπίτι θα είναι τόσο φτωχό, το τελευταίο Πάσχα που θα αισθάνονται τόσο μόνοι οι πολίτες απέναντι στις καθημερινές δυσκολίες και στην ακρίβεια.

