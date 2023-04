Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Μεγάλης Τετάρτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Προβλέψεις για τις ημέρες του Πάσχα, έδωσε η Λίτσα Πατέρα, τονίζοντας ότι η Αφροδίτη θα συνεχίσει να είναι στους Διδύμους, που θα μας κάνει να βγούμε έξω και να διασκεδάσουμε αλλά να δώσουμε και αγάπη.

Όπως τόνισε, η Μεγάλη Τετάρτη είναι μία πολύ καλή ημέρα, για φίλους και χαλάρωση.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.





Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»: