“Ο Άλλος Άνθρωπος”: έστειλαν τη δημοτική αστυνομία στην κοινωνική κουζίνα

Τι καταγγέλει ο άνδρας που βρίσκεται πίσω από τον "Άλλο Άνθρωπο" σε ανάρτηση της σελίδας της κοινωνικής κουζίνας.

Σε καταγγελία για ένα ιδιαίτερο περιστατικό που αντιμετώπησε, προέβη μέσα από τα social media, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος".

Αναλυτικά η ανάρτηση

"Τροφιμα σε αυτους που έχουν ανάγκη,απομαχους της ζωης,ηθοποιους καλιτεχνες ανρρς γυναικες χωρις καμεια διάκριση πουθενά ούτε σε θρησκεία,ούτε σε επάγγελμα,ούτε σε φύλο,ούτε σε ηληκια,ούτε σε εθνικότητα ούτε πουθενά ,τσακίζουμε τον φασισμό μέσα σε οποιαδήποτε καρδιά

Και ας γίνονται τέτοια εμείς συνεχίζουμε αλληλέγγυα.

Πριν απο 3 λεπτά ήρθε ενας υπάλληλος της Δημ αστυνομίας του Δ Αθηναίων για καταγγελία που έγινε από " μερικούς" γειτονιές για ρύπανση και βρώμικα στη Μ Αλεξάνδρου 109 στον Κεραμεικο ,όλα καλά ο ανθρωπος μου είπε ότι είναι όλα πεντακάθαρα και ότι απλά έπρεπε να του δώσω τα στοιχεία μου για να Παρί πίσω και να αποδείξει ότι έκανε την δουλειά του μετά την καταγγελία

Με ρώτησε βέβαια αν έχω άδεια για να μαγειρεύω,του απάντησα ότι εσυ στο Σπιτι σου όταν μαγειρεύεις έχεις άδεια; Μου απάντησε όχι τότε και εγώ δεν χρειαζωμε. Τότε του είπα να πει στους " μερικούς γείτονες" ότι επειδή μου τα έκαναν ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ να έρθουν να τους δώσω μερικά λόγο πασχα και λόγο του ότι είναι και καλοί χριστιανοί και πιστεύουν στην αγάπη

Καλή ανάσταση στο μίσος που φωλιάζει στην καρδιά σας."

