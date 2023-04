Life

“Πρόσωπο με Πρόσωπο” για τις εκλογές, τις συνεργασίες και την “επόμενη ημέρα”

Πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ποια είναι τα διλήμματα της κάλπης της 21ης Μαΐου;

Θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας;

Τι φοβούνται και τι ελπίζουν οι πολίτες για την επόμενη ημέρα;

Στα ερωτήματα απαντούν ο Κωστής Χατζηδάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ, η Λιάνα Κανέλλη από το ΚΚΕ, ο Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση και η Μαρία Απατζίδη από το ΜΕΡΑ 25.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 20 Απριλίου στις 23:30.

Στείλτε τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας για τα προβλήματα που σας απασχολούν, εν όψει των εθνικών εκλογών, στο viber του ΑΝΤ1 στο τηλέφωνο 6932880880

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

