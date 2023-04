Πολιτική

Οικονόμου για ΣΥΡΙΖΑ: αποτέλεσε την εξαίρεση στην προσπάθεια δημιουργίας δημοκρατικού αναχώματος

Πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή συμπληρωματική τροπολογία για τον αποκλεισμό εγκληματικών οργανώσεων που ενδύονται τη μορφή πολιτικού κόμματος για τη συμμετοχή τους στις εθνικές εκλογές», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι «η τροπολογία περιλαμβάνει δύο βασικές αλλαγές.

- Η πρώτη προβλέπει ότι η ανακήρυξη κομμάτων θα γίνεται όχι από ένα υποσύνολο του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου αλλά από την πλήρη σύνθεση, δηλαδή και από τα 10 μέλη που συμμετέχουν στο τμήμα αυτό. Και η σύνθεση του Α1 Τμήματος είναι δεδομένη και ουδόλως επηρεάζεται από την ψήφιση της τροπολογίας και από την αλλαγή του τρόπου λήψης της απόφασης.

- Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι υπομνήματα προς τεκμηρίωση θα μπορούν να υποβάλλονται στον 'Αρειο Πάγο ενόψει της ανακήρυξης και από άλλες δικαστικές Αρχές ή από κάθε διοικητική Αρχή».

Στο σημείο αυτό ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «θλιβερή εξαίρεση αποτέλεσε και πάλι η άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει σε ένα δημοκρατικό ανάχωμα απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις. Παρόλο μάλιστα που εξηγήθηκε η αναγκαιότητα της απόφασης, ο ΣΥΡΙΖΑ οχυρώθηκε πίσω από το πρόσχημα ότι η κυβέρνηση άργησε και αφετέρου υποστήριξε ότι η αρμοδιότητα πρέπει να ανατεθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου».

Πρόσθεσε ότι με τη στάση που επέλεξε «ο ΣΥΡΙΖΑ για μια ακόμη φορά αποτέλεσε την εξαίρεση στην προσπάθεια δημιουργίας δημοκρατικού αναχώματος. Δήλωσε εμφατικά "απών" από ένα ζήτημα κρίσιμο για τη δημοκρατία, για την πολιτική αλλά και για την πατρίδα», τόνισε. «Η στάση του είναι πολιτικά ύποπτη δεν είναι απλώς μεμπτή, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με το περιεχόμενο της επιχειρηματολογίας που ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ανέπτυξε χθες, ο οποίος αναπαρήγαγε θέσεις της λεγόμενης αντισυστημικής ακροδεξιάς και με μυθολογίες αλλά και ανακρίβειες έριξε νερό στο μύλο όλων εκείνων που θέλουν τη δημοκρατία ανοχύρωτη και αδύνατη απέναντι σε όσους την επιβουλεύονται».

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου μίλησε όπως είπε για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να πολιτεύεται η αξιωματική αντιπολίτευση κατά την προεκλογική περίοδο. «Τις τελευταίες εβδομάδες ο κ. Τσίπρας μαζί με τη χυδαιότητα που εξακολουθεί να εξαπολύει σε βάρος του πρωθυπουργού, κλιμακώνει από μέρα σε μέρα μάλιστα όλο και περισσότερο την πλειοδοσία παροχών ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα ξεγελάσει τους πολίτες. Επιμένει μονότονα στο τάξιμο χωρίς κανέναν όμως απολύτως υπολογισμό, χωρίς καμιά τεκμηρίωση. Θεωρεί ότι η επανάληψη των ψεμάτων μπορεί να καταστήσει τα ψέματα αλήθεια. Οι Έλληνες όμως δεν είμαστε ούτε επιλήσμονες ούτε και αφελείς».

Συμπλήρωσε ότι «όλα όσα λέγει ο κ. Τσίπρας συγκροτούν ένα νέο πακέτο μέτρων το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το περιβόητο, το αξέχαστο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το οποίο κόστιζε περίπου 10 δισεκ. ευρώ και τελικά αντί να εφαρμοστεί οδήγησε σε ένα τρίτο βαρύ και αχρείαστο μνημόνιο, σε ύφεση και σε υπερφορολόγηση 7 δισεκ. ευρώ για την ελληνική κοινωνία και κυρίως για τη μεσαία τάξη».

Είπε ότι το πακέτο που παρουσιάζει τώρα ο κ. Τσίπρας ούτε λίγο ούτε πολύ σε ορίζοντα τετραετίας κοστίζει 45 δισεκ. ευρώ κι αυτό συνεπάγεται τρία ενδεχόμενα. (Α). Είτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφό σχέδιο νέας υπερφορολόγησης, (Β). είτε θέτει εν γνώσει του και αυτομάτως τη χώρα μας σε μεγάλες περιπέτειες και διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος με αποτέλεσμα ένα νέο πλαίσιο επιτήρησης και άρα νέα μνημόνια, είτε (Γ). γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί να εφαρμόσει ποτέ αυτό το πρόγραμμα διότι δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, οπότε επιδίδεται σε αυτό που γνωρίζει να κάνει καλά: παραμύθια με ή χωρίς καφέ.

Αναφέρθηκε εν τω μεταξύ στις υποχρεώσεις των κρατών μελών της ΕΕ που απορρέουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ώστε να υπάρχει διόρθωση για υπερβολικά επίπεδα ελλείμματος ή και χρέους που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που όπως είπε ο κ. Τσίπρας γνωρίζει καλά.

«Ξέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου για υπερβολικό έλλειμμα κατά μιας χώρας της ΕΕ που δεν σέβεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

«Παρά το γεγονός ότι τα ξέρει ή εν πάση περιπτώσει οφείλει να τα ξέρει επιλέγει ακόμα μια φορά να παίξει τη χώρα και τις ζωές των ανθρώπων της στα ζάρια», τόνισε.

Αντιπαρέβαλε ακολούθως επιτεύγματα της κυβέρνησης που όπως είπε κατάφερε ήδη από το 2022 χάρη στη δυναμική ανάπτυξη να μηδενίσει το έλλειμμα της χώρας και φέτος έχουμε θέσει ως στόχο ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα, που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του μεγάλου στόχου της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Ασχολήθηκε στη συνέχεια με ένα θέμα που αφορά όπως είπε τον ομόφωνα καταδικασμένο παλιότερο και στενότερο συνεργάτη του κ. Τσίπρα, τον κ. Παππά. «Το πολυσέλιδο αναλυτικό σκεπτικό του Ειδικού Δικαστηρίου που καταδίκασε ομόφωνα για παράβαση καθήκοντος σε δύο χρόνια φυλάκιση τον κ. Νίκο Παππά είναι εξόχως αποκαλυπτικό: είναι δηλωτικό του πώς αντιλαμβάνεται ο κ. Τσίπρας, του πώς αντιλαμβάνονται στο ΣΥΡΙΖΑ την άσκηση της εξουσίας και πόσο πολύ περιφρονούν τη δικαιοσύνη όταν συνεχίζουν να καλύπτουν τον κ. Παππά ηθικά και πολιτικά», είπε και παρέθεσε κατά λέξη σχετικό απόσπασμα.

