Έξοδος Πάσχα: Μαζικότερη σε σχέση με πέρσι

Από το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι τώρα, περισσότερα από 100.000 οχήματα έχουν εγκαταλείψει την Αττική, περνώντας από τα διόδια.

Από την Μεγάλη Δευτέρα έχει ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, που σταδιακά φεύγουν από την Αττική προς την επαρχία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι σήμερα το πρωί στις 6 έχουν φύγει από την Αττική συνολικά 108.301 οχήματα.

Ειδικότερα την Μεγάλη Δευτέρα από την έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου πέρασαν 26.842 οχήματα και την Μεγάλη Τρίτη 29.110. Κατά τα ίδιες μέρες πέρσι είχαν φύγει 23.021 και 26.831 οχήματα, αντίστοιχα.

Από την έξοδο της Αθηνών-Λαμίας τη Μεγάλη Δευτέρα πέρασαν 25.389 οχήματα και την Μεγάλη Τρίτη 26.960. Κατά τα ίδιες μέρες πέρσι είχαν φύγει 23.4222 και 25.219 οχήματα, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 7 Απριλίου η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα Τροχαίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας,

